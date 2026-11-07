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Legendarni trener: Manchester United je na enaki ravni kot Barcelona

Prvi mož v zadnjih letih zelo uspešnega kluba iz Birminghama je pred tekmo z Man Unitedom o rdečih vragi govoril z izbranimi besedami.
Unai Emery bo verjetno še ostal na klopi Aston Ville. FOTO: Manaure Quintero/AFP
Galerija
Unai Emery bo verjetno še ostal na klopi Aston Ville. FOTO: Manaure Quintero/AFP
M. Ru.
7. 11. 2026 | 12:15
3:03
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Trener Aston Ville Unai Emery je pred nedeljskim gostovanjem na Old Traffordu presenetil s primerjavo Manchester Uniteda in Barcelone, proti kateri je njegovo moštvo med tednom izgubilo v ligi prvakov. Španec je ob tem spregovoril tudi o svoji prihodnosti, saj naj bi bil tik pred sklenitvijo nove pogodbe z birminghamskim klubom.

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S trdim delom je postal človek, ki ga pozna ves svet

Aston Villa je v torek v Barceloni doživela poraz z 0:3, pred naslednjo zahtevno preizkušnjo pa Emery ne pričakuje nič lažjega dela. »Proti Barceloni smo izgubili zaradi kakovosti tekmeca, ki predstavlja najvišjo raven lige prvakov. Manchester United je na enaki ravni,« je dejal 55-letni strateg.

Njegovo moštvo na Old Traffordu ni slavilo že štiri leta, Emery pa na tem štadionu ostaja brez zmage tudi po enajstih gostovanjih. »Manchester United je izjemen klub. V ligi prvakov igra dobro, v domačem prvenstvu pa mu primanjkuje stanovitnosti. Prepričan sem, da se lahko pobere, upam le, da ne prav proti nam,« je dodal.

Manchester United je med tednom v ligi prvakov s 3:2 premagal Romo, a trener Michael Carrick kljub zmagi ostaja pod pritiskom. Med morebitnimi kandidati za njegovega naslednika se je omenjal tudi Emery, ki pa je očitno bližje nadaljevanju dela pri Aston Villi.

Španec je potrdil, da se je o prihodnosti že pogovarjal s solastnikom kluba Nassefom Sawirisom. »Imela sva zelo dober sestanek. Prihodnji teden bomo nadaljevali pogovore in poskušali doseči dogovor,« je povedal Emery, čigar trenutna pogodba velja do leta 2029.

Njegove ambicije segajo precej dlje od rednega nastopanja v evropskih tekmovanjih. Aston Villo želi popeljati tudi v boj za naslov evropskega prvaka. Ob tem je spomnil na presenetljive uspehe klubov, ki pred začetkom tekmovanj niso sodili med glavne favorite.

»Aston Villa je evropski naslov osvojila leta 1982. Je bila takrat favorit? Mislim, da ne. Tudi Leicester je osvojil angleško prvenstvo, Borussia Dortmund pa je igrala v finalu lige prvakov. V nogometu je mogoče vse. Imam svoje sanje in visoke cilje,« je poudaril Emery.

Po lanskem zmagoslavju v evropski ligi želi nadaljevati razvoj moštva, pri čemer ima po lastnih besedah polno podporo klubskega vodstva. Prav skupna vizija s Sawirisom bi lahko bila odločilna pri sklenitvi nove pogodbe.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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