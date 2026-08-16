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Nogomet

Nogomet je rešil večni derbi

V Stožicah smo sicer videli prekinitev tekme, a je ta trajala le nekaj minut. Navijače so zadovoljili domači nogometaši, ki so večji del tekme vodili.
Olimpija je prva povedla, Maribor pa se je ob koncu tekme vrnil. V Stožicah so v tej sezoni že izgubili proti Bravu, premagali pa so Aluminij. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Olimpija je prva povedla, Maribor pa se je ob koncu tekme vrnil. V Stožicah so v tej sezoni že izgubili proti Bravu, premagali pa so Aluminij. FOTO: Leon Vidic/Delo
M. Ru.
16. 8. 2026 | 05:00
2:31
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Vedelo se je, kaj gre pričakovati. Večni derbi prve slovenske nogometne lige med Olimpijo in Mariborom je bil še pred koncem prvega polčasa prekinjen zaradi razgrajanja obeh navijaških skupin – Green Dragons na severni ter Viol na južni tribuni Stožic, a tekma se je vseeno srečno končala brez večjih izgredov na zelenici ter tudi brez zmagovalca. 

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Večni derbi brez zmagovalca, Celjska evropska generalka je uspela

V 41. minuti so na igrišče priletele prve bakle, seveda pa so si te na eni in drugi strani sledile v stilu domin. Glavni sodnik srečanja Alen Bubek je tekmo zaradi slabe vidljivosti zato tik pred koncem polčasa prekinil. V začetku tekme smo sicer videli taktično bitko obeh trenerjev, kluba pa sta si bila enakovredna. 

Olimpija je imela nekaj lepih priložnosti, Maribor pa je sledil svojemu stilu igre. Po desetih minutah premora se je tekma nadaljevala, v 50. minuti pa se je Olimpija po zadetku Jošta Urbančiča razveselila vodstva.

Slovenski reprezentant je bil sicer na robu prepovedanega položaja, a sodniki so odločili (čeprav posnetek ni bil prepričljiv), da je bilo vse po pravilih. Sodnikova odločitev je v nogometni javnosti vseeno dvignila precej prahu, fotografija Urbančiča pa je že zaokrožila po spletu. 

V drugem polčasu je Maribor nevarneje napadal, a dolgo ni uspel resneje zapretiti ljubljanskim vratom, ki jih je branil Matevž Vidovšek. Zelo prodoren je bil predvsem Žan Karničnik, a zmaji so se uspeli ubraniti. 

Na koncu nismo videli dolge prekinitve derbija, o kateri se je dolgo na glas šušljalo pred tekmo. Nismo videli intenzivnega protesta navijačev Olimpije, morda tudi zato, ker so domači fantje igrali dobro in so dolgo vodili proti letos visokoletečim Mariborčanom. 

A v 85. minuti je udaril joker s štajerske klopi Luka Zahović, ki je po podaji Nejca Viherja zadel prvič po vrnitvi v Maribor in južno tribuno poslal v ekstazo. Prvi večni derbi sezone se je tako končal z neodločenim izidom, s katerim so (glede na stanje pred srečanjem) zagotovo lahko bolj zadovoljni v prestolnici. 

 

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