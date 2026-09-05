V Kidričevem brez zadetkov, Brinje Grosuplje napada oslabljeno Olimpijo

Nogometaši Aluminija in Brava so se v 8. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0. Aluminij je Bravo pričakal po dveh ligaških porazih. Tokrat je prvi polčas odigral povprečno, v drugem bil boljši, a na njegovo žalost je nalet prekinila izključitev.

Izbranci Aleša Arnola pa številčne prednosti v zadnje pol ure niso znali izkoristiti, tako da sta se ekipi razšli z delitvijo plena in ju še na lestvici še zmeraj ločijo tri točke - več jih ima ljubljanska zasedba. Bravo, ki je v zadnjih dneh dobil kar nekaj odmevnih okrepitev, tudi Mateja Malenška in Milana Tučića, je prvi zagrozil, ko je v šesti minuti Rok Kopatin poskusil s strelom z glavo, v 25. pa je Sandi Nuhanović s prostega strela dodobra zaposlil domačega vratarja Florijana Raduho, slednji pa je moral znova braniti tudi v 39. po novem poskusu Kopatina z glavo.

Tekma v tem delu sicer ni ponudila posebej razburljive predstave, predvsem domači nogometaši, ki so v teh dneh ostali brez Vida Kodermana - ta je odšel v Maribor, zamenjal pa ga je Ante Bekavac -, niso bili konkretni. Sprožili so vsega en strel. So pa imeli v 52. minuti na voljo prosti strel s 17 metrov, ki ga je izvedel Petar Petriško in zadel prečko Bravovih vrat.

Petriško je v 56. minuti znova ogrozil Matjaža Rozmana, a za malenkost zgrešil cilj, tretjo priložnost pa je isti igralec zapravil v 57. minuti, ko je malce z leve strani žogo spet poslal malo mimo vrat. Bamba Susso je z glavo v 62. minuti žogo poslal v Rozmana, v 63. je iz bližine meril mimo cilja, toda v teh trenutkih je vse potekalo po notah ekipe Jure Arsića.

Nalet pa je nato ustavil prav novinec Bekavac, ki je po grobem prekršku nad Divinom Omoregiejem pet minut po vstopu v igro dobil rdeči karton. Omoregie je ob tem staknil poškodbo in tudi on moral iz igre, zamenjal ga je Raul Parra. Ljubljančani pa številčne premoči niso znali unovčiti, domačini so bolj ali manj brez težav prekinjali namere tekmeca. Aluminij bo v 9. krogu prihodnjo nedeljo gostoval pri Muri, Bravo pa bo dan prej gostil Celje.

1. SNL, 8. kolo:

Petek:

Nafta – Kalcer Radomlje 3:1 (Maroša 50., 55., Zorica 77.; Divine 53.)

Sobota:

Aluminij – Bravo 0:0

Olimpija – Brinje Grosuplje (20.15)

Nedelja:

Maribor – Mura (17.30)

Celje – Koper (20.15)