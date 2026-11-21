Nogometaši Olimpije so v 16. krogu državnega prvenstva v Stožicah z 1:0 ugnali Radomlje in niz neporaženosti podaljšali na šest tekem. Ljubljančani so se s sedmo zmago v sezoni vsaj začasno povzpeli na drugo mesto lestvice, medtem ko Radomljani na prvenstveni uspeh čakajo že enajst tekem.

Dvoboj ni ponudil veliko razburjenja, odločilni trenutek pa je prišel tik pred odmorom. Gostujoči vratar Samo Pridgar je v kazenskem prostoru nepravilno ustavil Antonia Marina, dosojeno enajstmetrovko pa je v 44. minuti izkoristil Indrit Tuci in dosegel šesti gol v sezoni.

Radomljani so bili predvsem v uvodu podjetnejši, a jim je v napadu zmanjkalo odločnosti. Tudi v drugem polčasu so iskali pot do izenačenja in po posredovanju Roberta Miškovića zahtevali enajstmetrovko, vendar sodniška piščalka ni zapiskala. Olimpija je v nadaljevanju predvsem nadzorovala minimalno prednost in jo kljub skromni predstavi zadržala do konca.

1. SNL, 16. kolo:

Sobota:

Olimpija – Radomlje 1:0 (Tuci 44.)

Mura – Bravo (17.30)

Nedelja:

Maribor – Nafta (15.00)

Celje – Brinje Grosuplje (17.30)

Ponedeljek:

Koper – Aluminij (17.30)