Nogometaši proti vladi, napovedali bojkot tekem prve lige

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je na svoji spletni strani objavil stavko zoper Vlado Republike Slovenije. Ta bo potekala med 30. januarjem in 1. februarjem, ravno v času, ko bi moral potekati 19. krog prve lige Telemach oziroma ko bi se moral začeti spomladanski dan najelitnejšega nogometnega tekmovanja pri nas.

»Odločitev o stavki je na podlagi dejstev soglasno sprejel upravni odbor sindikata SPINS po privolitvi članov sindikata. V svoji stavkovni zahtevi zoper Vlado RS sindikat SPINS naslavlja dve vsebinski področji, ki jih je treba takoj urediti, in sicer sprejetje primerljivih in konkurenčnih davčnih ter drugih sistemskih sprememb za uvedbo delovnih razmerij v slovenskem poklicnem športu ter s tem povezano spremembo 59. in 60. člena Zakona o športu (Zšpo–1) v smeri dopustnosti ureditve, ki odstopa od zakona, ki ureja delovna razmerja, le v primeru, če je to dogovorjeno v veljavni kolektivni pogodbi,« so zapisali nezadovoljni nogometaši.

»Potrebno je poudariti, da gre za interesno stavko, ki ni naperjena zoper delodajalce, torej športna društva, ampak so zahteve usmerjene v nujno spremembo delovnopravnega statusa športnikov, športnic in trenerjev ter s tem povezano davčno politiko, za kar je odgovorna Vlada Republike Slovenije oziroma pristojna ministrstva.

Sindikat SPINS je napoved stavke že posredoval Nogometni zvezi Slovenije, glavni pisarni Vlade Republike Slovenije, pristojnemu Ministrstrvu za gospodarstvo, turizem in šport ter Direktoratu za šport,« so še dodali, a vendarle puščajo nekaj odprtih vrat za morebitne pogovore.

»Naj ob koncu dodamo, da so predstavniki sindikata v vsakem trenutku pripravljeni sesti za pogajalsko mizo in skupaj z vsemi vključenimi deležniki tvorno sodelovati v procesu sprememb zakonodaje in tranziciji delovnopravnega statusa športnikov oziroma trenerjev. Hkrati so predstavniki sindikata že v razgovorih s predstavniki delodajalcev, športnih društev, drugih športnih panog, v katerih nastopajo poklicni športniki,« so še dodali nogometaši.

19. krog prve lige Telemach bi se z dvobojem med Radomljami in Aluminijem začeti v petek, 30. januarja, očitno pa bo odpadel tudi štajerski derbi med Celjem in Mariborom