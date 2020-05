Nogomet se vrača na ruske stadione

Moskva - Resda se je koronavirus po Rusiji močno razširil, toda nogometa ni ustavil. Igralci se vračajo k treningu, v klubskih pisarnah je živahno (med drugim je tako nekdanji Olimpijin trener Marko Nikolić podpisal pogodbo za Lokomotiv iz Moskve), zdaj pa je tudi že jasen datum nadaljevanja sezone: 21. junij.



Na to omenjeno nedeljo bodo tako igrali tekme 23. kola, nato bodo prvenstveno sezono nadaljevali tudi ob sredah, tako bo zadnje 30. kolo na sporedu sredi tedna, 22. julija. Obenem bodo v Rusiji nadaljevali pokalno tekmovanje z zaostalim dvobojem četrtfinala Jaroslavl – Jekaterinburg (24. 6), zmagovalec se bo 18. 7. pomeril s Himkijem, drugi par dan pozneje prinaša veliki derbi Zenit – Spartak. Finalna predstava in tako tudi slovo od nenavadne klubske sezone bo 25. julija.



"Žal bomo imeli tekme pred gledalcev," so zapisali na spletni strani športnega portala championat.com. Ruski nogomet tako čaka podobna usoda kot tudi drugod po Evropi, toda ob tem je Aleksandr Dokov, predsednik Ruske nogometne zveze, poudaril: "Vrnitev nogometa je eden od signalov, da se počasi vračamo k običajnemu življenjskemu utripu. Nogomet potrebujejo vsi – moštva, igralci, trenerji itn. Mi pa moramo skrbeti za njihovo zdravje."



V najvišjem ruskem ligaškem razredu je sedem slovenskih nogometašev: Miha Mevlja (Soči), Jaka Bijol (CSKA), Denis Popović (Krila Sovjetov Samara), Žiga Škoflek (Orenburg), Bojan Jokić, Lovro Bizjak in Andrej Vombergar (vsi Ufa).