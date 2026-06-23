Prebujene nogometne strasti v deželi petelina

Nogometni klub Šentjernej je v štirih letih doživel prerod. Mladinci so si na novem stadionu priigrali zgodovinski uspeh.

V časih, ko nekateri manjši nogometni klubi po Sloveniji zapirajo svoja vrata zaradi pomanjkanja otrok, zahtevnega gmotnega položaja, skromne infrastrukture, odsotnosti srčnih prostovoljcev in sponzorjev, je prav zanimivo spoznati vzpon kluba, ki domuje med reko Krko in Gorjanci. V zadnjih štirih letih, ko klub s sodelavci vodi predsednik Tomaž Strgar, je Nogometni klub Šentjernej doživel razcvet na vseh področjih. V Šentjerneju so se navdušeni nogometaši prvič resneje organizirali leta 1973, nogometni klub, kot ga poznamo danes, pa so ustanovili šele leta 1998. V deželi, ki jo poznamo predvsem po znamenitem šentjernejskem petelinu in cvičku, niso gojili pretiranih nogometnih ambicij, so pa želeli omogočiti mladim, da se preizkusijo tudi v tej igri. Nov list v zgodovini mladega kluba so ...