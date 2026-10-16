Benjamin Šeško je zaradi slabe igre svojih soigralcev ostal brez večerje

Nogometaši Manchester Uniteda, za katerega igra tudi Slovenec Benjamin Šeško, so brez zmage že pet tekem, po porazu proti Atleticu v ligi prvakov pa so se pojavila nova nesoglasja. Lisandro Martínez je javno kritiziral vodstvo kluba, se nato opravičil in prejel denarno kazen. Pri klubu pa so zaradi poraza proti Madridčanom in slabega ozračja odpovedali tudi klubsko večerjo.

Moštvo Michaela Carricka je v angleškem prvenstvu šele na 13. mestu, dodatne težave pa mu povzročajo številne poškodbe. Trenutno so odsotni Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo in naš zvezdnik Benjamin Šeško.

»Shaw in Mainoo sta blizu vrnitvi. Benjamin Šeško pa mora opraviti še nekaj preiskav, zato potrebuje še nekaj več časa,« je Carrick dejal pred tekmo z Leedsom, kjer bomo torej zaman čakali slovenski derbi Šeška proti Jaki Bijolu.

Pomanjkanje razpoložljivih igralcev pa naj bi bilo tudi eden od razlogov za nezadovoljstvo argentinskega branilca Lisandra Martíneza.

Ta je po porazu v Madridu javno kritiziral klubsko vodstvo, predvsem tehničnega direktorja Jasona Wilcoxa. »Pripeljati moramo več igralcev, če želimo biti konkurenčni. Od našega tehničnega direktorja pričakujem več,« je dejal Martínez.

Po navedbah tabloida The Sun je njegovo nezadovoljstvo deloma izviralo iz odločitve, da je moral mladi Ayden Heaven zaradi poškodb zaigrati na levem boku obrambe, čeprav to ni njegov običajni igralni položaj. Martínez naj bi bil prepričan, da si klub takšnih kadrovskih težav na tekmi lige prvakov ne bi smel dovoliti.

Argentinec se je v četrtek sestal s predstavniki vodstva in trenerjem Carrickom, nato pa se za svoje besede javno opravičil. Klub ga je kaznoval z denarno kaznijo, zadevo pa po poročanju britanskega časnika šteje za zaključeno.

»Vsi vedo, da sem strasten človek in da nogomet doživljam zelo intenzivno. Razočaranje po porazu me je pripeljalo do tega, da sem svoje občutke izrazil ob nepravem času in na nepravem mestu. Za to se želim opravičiti,« je Martínez zapisal na instagramu.

Dodal je, da je Manchester United najmočnejši, kadar vsi v klubu delujejo enotno, in poudaril, da se morajo zdaj osredotočiti na skupni cilj. Kljub opravičilu pa naj bi bila prihodnost argentinskega reprezentanta na Old Traffordu negotova. The Sun poroča, da si želi Martínez po izteku pogodbe ob koncu sezone klub zapustiti kot prost igralec.

Rdeče vrage v premier ligi sedaj čaka obračun z Leedsom Jake Bijola. Tudi drugi Slovenec med otoško elito ima letos nekaj težav, saj ne dobiva prav veliko igralnih minut.