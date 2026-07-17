Več kot sličice – zgodbe, spomini in dragocena dediščina

Ob vsakem svetovnem prvenstvu v nogometu znova oživijo tudi Paninijevi albumi in zbiranje sličic nogometašev. Za nekatere je to otroška zabava, za druge pa dolgoletna zbirateljska strast, ki povezuje generacije. O čaru zbiranja, vrednosti starih albumov in posebnem vzdušju med zbiratelji veliko vesta Boris Milošević in Delov športni urednik Jernej Suhadolnik.

Milošević je razkril, da letošnjega albuma še ni povsem napolnil, saj ga skupaj dopolnjujeta s sinom. »Ni še čisto poln, počasi zbiramo. Bo pa do konca poletja zagotovo popoln,« je povedal. Pri izmenjavi sličic so po njegovih besedah najtežje dosegljive največje zvezde, kot sta Kylian Mbappé in Cristiano Ronaldo.

Zbiranje sličic pa ni le kupovanje novih paketkov. Med zbiratelji vlada močan občutek skupnosti. Ko album napolnijo, odvečne sličice pogosto podarijo drugim zbirateljem ali dobrodelnim organizacijam. »Ostalo 'šenkaš', pomagaš drugim. Nekaj smo dali tudi otrokom, ki potrebujejo te sličice,« je poudaril Milošević.

Jernej Suhadolnik in Boris Milošević sta Roku Tamšetu v Delovem studiu predstavila svoje najvrednejše albume. FOTO: Marko Feist

Jernej Suhadolnik se svojih začetkov dobro spominja. Njegov prvi samostojno zbran album je bil namenjen svetovnemu prvenstvu v Italiji leta 1990. Album še danes hrani v odličnem stanju. »To je bil prvi, ki sem ga zbiral samostojno, in ima zame posebno vrednost, saj je v njem tudi Srečko Katanec,« je dejal.

Milošević pa je zbirateljsko pot začel že precej prej. Njegov prvi album je bil posvečen svetovnemu prvenstvu v Španiji leta 1982, ko je imel sedem let. Original je kasneje izgubil, zato ga je po letih ponovno kupil kot zbirateljski primerek.

Album letošnjega svetovnega prvenstva vsebuje več kot 800 sličic. FOTO: Agencija Predin

Sveti gral je album z mundiala leta 1970

Danes njegova zbirka vsebuje vse Paninijeve albume evropskih prvenstev od leta 1980 naprej ter vse albume svetovnih prvenstev od leta 1970. Posebno mu je v ponos prvi Paninijev album za svetovno prvenstvo v Mehiki leta 1970.

Če bi bil album z mundiala leta 1970 poln, bi njegova vrednost danes lahko dosegla tudi 10.000 evrov. Boris Milošević

»Če bi bil popolnoma poln, bi njegova vrednost danes lahko dosegla tudi 10.000 evrov. Teh albumov skoraj ni več mogoče dobiti,« je pojasnil Milošević.

Vse, kar je zbral, bo Boris zapustil sinu, ki prav tako z velikim veseljem zbira svetovno znane sličice. FOTO: Marko Feist

V njegovi zbirki je celo album svetovnega prvenstva iz leta 1950, bilo je v Braziliji. Ta sicer ni Paninijev, a predstavlja izjemno zgodovinsko redkost. Takšni primerki so med zbiratelji izredno cenjeni.

Tudi vonj ima pomembno vlogo

Stare albume danes zbiratelji kupujejo predvsem na spletnih dražbah in prek mednarodnih zbirateljskih skupin. Pri tem pa je vse pomembnejše preverjanje pristnosti. »Original prepoznava že po vonju. Album z dušo je nekaj povsem drugega kot sodoben ponaredek,« je slikovito opisal Milošević.

Če dobiš podpis Mbappéja ali katerega drugega zvezdnika, album pridobi osebno, simbolno in tudi tržno vrednost. Jernej Suhadolnik

Suhadolnik je dodal, da sodobni tisk omogoča zelo kakovostne ponaredke, zato mora biti izkušen zbiratelj pozoren. Po njegovih besedah laiki pogosto težko ločijo original od kopije.

Uradni Fifin album s sličicami založnik Panini prodaja v 120 državah. FOTO: Mariana Bazo/Reuters

Veliko nostalgije vzbuja tudi primerjava nekdanjega zbiranja z današnjim. V sedemdesetih in osemdesetih letih je bilo do sličic precej težje priti. »Takrat si moral do prve trafike pogosto prehoditi več kilometrov in kupil si le dva ali tri paketke. Danes pa lahko kupiš celo škatlo naenkrat. Mislim, da manjka tista prava zbirateljska duša,« meni Milošević.

Zbirateljska srečanja

Kljub temu zbirateljska srečanja še vedno privabljajo številne navdušence. Posebej živahna so srečanja v ljubljanskem Tivoliju, kjer si zbiratelji izmenjujejo manjkajoče sličice. »Če imaš malo časa, lahko tam album napolniš brez večjih težav,« je povedal.

Suhadolnik, ki redno obiskuje največja nogometna tekmovanja po svetu, opaža, da zbirateljstvo živi tudi v tujini. Številni navijači poskušajo na prvenstvih dobiti podpise največjih nogometnih zvezdnikov neposredno v svoje albume. »Če dobiš podpis Mbappéja ali katerega drugega zvezdnika, album pridobi osebno, simbolno in tudi tržno vrednost,« je pojasnil.

Boris Milošević je prvi album napolnil leta 1986. FOTO: Marko Feist

Posebno zanimiv del zbirke so še neodprti paketki sličic. Milošević hrani originalni zaprti paketek iz leta 1970. »Nazadnje sem videl, da je bil na eBayu ocenjen na približno 870 evrov,« je razkril. Čeprav zbirka dosega precejšnjo finančno vrednost, zbiratelja poudarjata, da denar ni glavni motiv. »To bi lahko bila naložba, vendar jaz na to ne gledam tako. Zbiram predvsem zaradi veselja,« pravi Milošević.

Idealen poslovni model Paninijev album za svetovno prvenstvo je eden redkih športnih izdelkov, ki ga hkrati kupujejo šestletniki, očetje, dedki in resni zbiratelji. V ekonomskem smislu je to skoraj idealen model, saj gre za majhen posamezni nakup, globalno bazo kupcev in močno čustveno navezanost. Panini od Fife kupi ekskluzivne pravice za uporabo uradnih grbov, logotipov prvenstva, reprezentanc, fotografij igralcev in drugih zaščitenih elementov. Za to Fifa prejema licenčnine, Panini pa pridobi pravico do prodaje uradnih albumov in sličic po vsem svetu. Partnerstvo, ki traja vse od svetovnega prvenstva leta 1970 v Mehiki, je ena najuspešnejših športnih licenc na svetu. Za letošnje prvenstvo so se pojavile ocene, da bi lahko Panini ustvaril okoli 1,4 milijarde evrov prihodkov, saj gre za daleč največji turnir z 48 reprezentancami in torej največji album doslej.

Za dolgo življenjsko dobo albumov je potrebna tudi pravilna hramba. Suhadolnik svetuje odstranjevanje kovinskih sponk, saj lahko zaradi rje poškodujejo papir. Prav tako je treba albume zaščititi pred svetlobo in vlago. Po njegovem mnenju prav ti dejavniki odločajo, ali bo album ohranjen tudi čez več desetletij.

Digitalna doba jim ne more do živega

V pogovoru sta sogovornika opozorila tudi na spremembe v sodobnem zbirateljstvu. Današnji albumi vsebujejo več kot 800 sličic, medtem ko jih je imel album svetovnega prvenstva leta 1974 le okoli 220. Poleg osnovnih albumov danes obstajajo še številne posebne izdaje z zlatimi karticami in drugimi zbirateljskimi dodatki. Kljub temu ostaja Panini za večino zbirateljev sinonim tradicije.

V Ciudadu de Mexicu se je ta mesec zgodilo menda največje srečanje zbirateljev nogometnih sličic v zgodovini, kar bi lahko zabeležili tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. FOTO: Quetzalli Blanco/Reuters

Suhadolnik meni, da papirnati albumi ne bodo izginili, čeprav živimo v digitalni dobi. »To je posebna subkultura zbirateljev, ki bo vedno obstajala,« je dejal. Enako meni Milošević, ki svojo zbirko že predaja sinu. »Ko sem včeraj pripravljal albume za oddajo, me je sin takoj vprašal, kam jih nesem. V šali sem rekel, da jih bom prodal, on pa je odgovoril: 'A se ti hecaš?' To pove vse,« je povedal z nasmehom. Prepričan je, da bodo albumi ostali družinska dediščina in bodo nekoč prešli v naslednjo generacijo.

Čeprav tehnologija spreminja način spremljanja športa, zbiranje nogometnih sličic ostaja nekaj posebnega. Ne gre zgolj za papir in fotografije nogometašev, temveč za spomine, prijateljstva, skupnost in zgodbe, ki se prenašajo iz roda v rod. Prav zato bodo Paninijevi albumi za številne ljubitelje nogometa še dolgo ostali nepogrešljiv del vsakega svetovnega prvenstva.