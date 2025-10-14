Mladi slovenski upi na Bonifiki izgubili proti vrstnikom iz BiH

Reprezentanca do 21 let je v tretjem nastopu v kvalifikacijah za evropsko prvesntvo 2027 na koprskem stadionu Bonifika iskala prvo zmago, a je ni dosegla. Mlada izbrana vrsta Bosne in Hercegovine je odnesla poln izkupiček z zadetkoma Emina Kujovića in Nedima Keranovića v drugem polčasu.

V uvodnem delu tekme je bila Slovenija izrazito boljši tekmec. Varovanci selektorja Andreja Razdrha so napadali, aktiven je bil predvsem Luka Topalović, ki je sprožil nekaj nevarnih strelov, a je bil vratar Tarik Karić vselej zbran, kot tudi ob nekaj poskusih Lea Rimca.

Bosna in Hercegovina skorajda ni prišla prek polovice igrišča, vratar Lovro Štubljar je bil brez dela, na drugi strani pa so domači še naprej pretili, vendar je ostalo 0:0.

BiH je šele v 38. minuti izvedla prvo nevarnejšo akcijo, do konca prvega dela pa je igra spet potekala pretežno pred kazenskim prostorom gostov, toda za Slovence brez želenega končnega učinka.

Po treh tekmah je novi rod izbrane vrste Slovenije do 21 let na zadnjem mestu kvalifikacijske skupine G. FOTO: NZS

V drugem polčasu pa je BiH, ki je v današnji obračun vstopila še neporažena po dveh neodločenih izidih v prvih dveh tekmah z Izraelom in Nizozemsko, precej dvignila ritem.

Slovenija ni imela več premoči, obenem pa je imela več dela v obrambi. Nekaj uvodnih naletov so Slovenci ustavili, v 64. minuti pa so bili premalo odločni ob poskusu Emina Kujovića s kakšnih 14 metrov, tako da je žoga končala v mreži.

Rimac je bil v 74. minuti prekratek, da bi žogo po podaji pred gol preusmeril v mrežo, to pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija Slovenije.

Po prejetem golu je domača zasedba precej padla, novo napako v obrambi pa so gostje izkoristili v 82. minuti, ko se je Nedim Keranović sprehodil v kazenskem prostoru in s strelom ob vratnici premagal še Štubljarja.

Slovenija: BiH 0:2 (0:0) Stadion Bonifika, sodniki: Barrott, Neil, Kitchen (vsi Anglija). Strelca: 0:1 Kujović (64.), 0:2 Keranović (82.). Slovenija: Štubljar, Kuzmič, Obrić, Schaubach, Golič, Selan, Kojić (od 84. Krupić), Topalović (od 70. Jakupović), Malenšek (od 70. Ivanšek), Štorman (od 80. Turudija), Rimac (od 80. Mlakar). Bosna in Hercegovina: Karić, Taraba, Ibrišimović, Krdžalić (od 90. Mikulić), Kahvić (od 46. Jaganjac), Mešić (od 87. Filipović), Kujović, Berbić, Omić (od 90. Džanović), Keranović (od 90. Mišimović), Mustafić. Rumeni kartoni: Kuzmič, Rimac, Obrić; Krdžalić. Rdeč karton: /

Po tem porazu so Slovenci še naprej na zadnjem mestu v skupini G. Kvalifikacije so začeli z visokim porazom na Norveškem prejšnji mesec (0:5), nadaljevali z 1:1 z Izraelci v Budimpešti minuli petek.

Na lestvici skupine G je zdaj prva Bosna in Hercegovina s petimi točkami, prehitela je Norveško, ki ima tri, toliko kot Izrael, pred Slovenijo je še Nizozemska z dvema.

Naslednja tekma Slovence čaka 14. novembra v gosteh proti Nizozemski.