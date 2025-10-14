O slovenski usodi odloča Švica, repriza oktobra 2023 morda ne bo dovolj

V nadaljevanju:

V Stožicah je Slovenija bolj kompaktna in bojevita nogometna reprezentanca, ljubljansko zelenico, ki ni bila tako slaba, kot se je napovedovalo, bi Švica lahko zapustila s prvim porazom v kvalifikacijah. Znova je zmanjkala zadnja podaja v napadu ter delček zbranosti več Benjamina Šeška in soigralcev, ki nevarnih protinapadov niso znali pripeljati do konca. »Remi je realen rezultat, bilo pa je veliko grenkobe, ko izveš za rezultat na drugi tekmi,« se je ob varovancih tudi selektor Matjaž Kek po zadnjem žvižgu držal za glavo. Po zmagi Kosova v Stockholmu zdaj Slovence ob pomoči švicarske reprezentance reši le še šest novembrskih točk.

Najprej mora v Stožicah (15.11.) pasti Kosovo, izid tekme med Švico in Švedsko za Slovenijo ne igra vloge. Nato bodo morali za konec kvalifikacijskega cikla Kekovi varovanci v Stockholmu premagati še Švedsko in upati, da Švica proti Kosovu ne bo izgubila. Dnevi, ko so sestavo rdeče-bele vrste močno zaznamovali nogometaši kosovsko-albanskega porekla so minili, vseeno pa bo Švicarjem težko izenačiti željo, voljo in agresivnost Kosova, ki bo tudi v primeru poraza v Stožicah samo odločalo o svoji usodi in zgodovinskem preboju na svetovno prvenstvo. Dve zmagi na tekmah s tekmovalnim nabojem so Slovenci v istem reprezentančnem oknu sta za Slovence velik zalogaj, nazadnje so ju povezali oktrobra 2023, ko so proti Finski in Severni Irski naredili pomemben korak k euru.