    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    O slovenski usodi odloča Švica, repriza oktobra 2023 morda ne bo dovolj

    Slovenska reprezentanca po tretji zaporedni tekmi brez gola ne kroji več svoje usode. Ob remiju s Švicarji še bolj skeli zamujena priložnost na Kosovu.
    Razmišljamo le o Kosovu, potem bomo upali na najboljše, obljublja Jan Oblak. Foto Leon Vidic
    Razmišljamo le o Kosovu, potem bomo upali na najboljše, obljublja Jan Oblak. Foto Leon Vidic
    Nejc Grilc
    14. 10. 2025 | 13:30
    5:01
    V Stožicah je Slovenija bolj kompaktna in bojevita nogometna reprezentanca, ljubljansko zelenico, ki ni bila tako slaba, kot se je napovedovalo, bi Švica lahko zapustila s prvim porazom v kvalifikacijah. Znova je zmanjkala zadnja podaja v napadu ter delček zbranosti več Benjamina Šeška in soigralcev, ki nevarnih protinapadov niso znali pripeljati do konca. »Remi je realen rezultat, bilo pa je veliko grenkobe, ko izveš za rezultat na drugi tekmi,« se je ob varovancih tudi selektor Matjaž Kek po zadnjem žvižgu držal za glavo. Po zmagi Kosova v Stockholmu zdaj Slovence ob pomoči švicarske reprezentance reši le še šest novembrskih točk.

    Najprej mora v Stožicah (15.11.) pasti Kosovo, izid tekme med Švico in Švedsko za Slovenijo ne igra vloge. Nato bodo morali za konec kvalifikacijskega cikla Kekovi varovanci v Stockholmu premagati še Švedsko in upati, da Švica proti Kosovu ne bo izgubila. Dnevi, ko so sestavo rdeče-bele vrste močno zaznamovali nogometaši kosovsko-albanskega porekla so minili, vseeno pa bo Švicarjem težko izenačiti željo, voljo in agresivnost Kosova, ki bo tudi v primeru poraza v Stožicah samo odločalo o svoji usodi in zgodovinskem preboju na svetovno prvenstvo. Dve zmagi na tekmah s tekmovalnim nabojem so Slovenci v istem reprezentančnem oknu sta za Slovence velik zalogaj, nazadnje so ju povezali oktrobra 2023, ko so proti Finski in Severni Irski naredili pomemben korak k euru.

    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Šport  |  Drugi športi
    Šport in duševno zdravje

    Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

    Mama Kyliana Mbappeja je spregovorila o stiskah, ki jih doživlja zvezdnik Real Madrida. Vozil se je s peugeotom 206, samo da bi videl, kako je biti normalen.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 06:00
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    nogomet Slovenska nogometna reprezentanca Matjaž Kek Švica Kosovo Jan Oblak slovenska reprezentanca Benjamin Šeško Stožice nogometna reprezentanca SP 2026

