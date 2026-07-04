  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Maroko je prvi četrtfinalist mundiala, poškodba mladega zvezdnika

Na svetovnem prvenstvu v nogometu imamo prvega četrtfinalista. To je po izenačeni tekmi s Kanado postal Maroko. Junak tekme Azzedine Ounahi.
Maročani slavijo uvrstitev med osem najboljših, junak tekme je Azzedine Ounahi. FOTO: Kevin C. Cox/AFP
Galerija
Maročani slavijo uvrstitev med osem najboljših, junak tekme je Azzedine Ounahi. FOTO: Kevin C. Cox/AFP
M. Ru.
4. 7. 2026 | 21:02
4. 7. 2026 | 21:05
2:46
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Maroko je prvi četrtfinalist svetovnega nogometnega prvenstva. Afričani, ki so v minulih letih postali ena izmed najboljših afriških ter svetovnih reprezentanc, so v Houstonu s 3:0 ugnali Kanadčane, ki so tako postali prvi iz trojice gostiteljev, ki se poslavljajo od mundiala. 

image_alt
Znani vsi pari osmine finala: obetajo se nove drame

Kanada je bila sicer večino napete tekme boljši nasprotnik. V 22. minuti je igrišče zaradi poškodbe zapustil Ismail Saibari, odkritje prvenstva in novopečeni član Bayerna, ki pa se je poškodoval in je morda že zaključil s tekmovanjem. A njegovi soigralci so v 50. minuti vendarle povedli, po podaji Achrafa Hakimija je bil natančen Azzedine Ounahi. 

V zaključku dvoboja smo znova spremljali izenačeno tekmo, tudi Kanadčani so imeli svoje priložnosti, a vse upe so izgubili osem minut pred koncem rednega dela, ko je po asistenci Brahima Diaza še drugi zadetek na tekmi dosegel Ounani, novi maroški nogometni junak. Gre za člana Girone, ki pa je bil v sezoni 2024/25 pri gršem Panathinaikosu soigralec z našima Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem. 

Tudi to še ni bilo dovolj, končnih 3:0 je v osmi minuti sodnikovega dodatka po novi podaji Diaza postavil Soufiane Rahimi. 

Tekmeca v četrtfinalu, ta bo v četrtek v Foxboroughu, bodo Maročani dobili nocoj, ko se bosta v Philadelphii ob 23. uri srečala Paragvaj in Francija. 

Oliver hitro prekinil tekmo

Nocojšnja tekma  v Houstonu se je sicer začela na nadvse nenavaden način – prekinjena je bila že po sekundi igre, saj je glavni sodnik Michael Oliver zahteval ponovitev začetnega udarca.

Po televizijskih posnetkih je bilo videti, da je bilo ob izvedbi začetnega udarca več maroških nogometašev v nedovoljenem položaju. Pravila Mednarodnega odbora nogometnih zvez (IFAB) določajo, da morajo biti ob začetnem udarcu vsi igralci, razen izvajalca udarca, na svoji polovici igrišča, nasprotna ekipa pa mora biti od žoge oddaljena najmanj 9,15 metra, dokler ta ni v igri. Oliver je zato skladno s pravili takoj ustavil igro in odredil ponovitev začetnega udarca. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Po tekmi so se posvetili Messiju, na igrišču pa so ga pretepli

Argentina se je pričakovano uvrstila v osmino finala SP v nogometu, a je imela veliko preglavic z Zelenortskimi otoki.
4. 7. 2026 | 15:33
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NK Maribor

Mlakar znova v Mariboru: Verjamem v zgodbo, verjamem v klub

Jan Mlakar se je v Maribor vrnil kot posojen igralec Pise, vijoličasti pa so si zagotovili tudi možnost odkupa.
4. 7. 2026 | 13:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Najlepša pravljica mundiala: Občutek je bil, kot da spremljamo finale

Debitanti so po podaljšku tesno izgubili z Argentino, doma pa jih po zgodovinskem mundialu slavijo kot junake.
4. 7. 2026 | 12:15
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Belopeška jezera

Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Lokalne volitve 2026

Uradno že štirje kandidati za ljubljanskega župana

Poletna vročica pred novembrskimi lokalnimi volitvami se stopnjujejo tudi v prestolnici. Danes je kandidaturo najavil tudi nekdanji mestni svetnik.
3. 7. 2026 | 16:32
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Kadrovanje

Šef SDH Žiga Debeljak se umika, napoveduje se kadrovski cunami

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga so že začeli postopke za imenovanje novega predsednika uprave.
Maja Grgič 3. 7. 2026 | 13:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vodenje v podjetjih

Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

SP v nogometuSP 2026svetovno prvenstvo 2026svetovno prvenstvonogometMarokoKanada

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Črna kronika

Poljska žaluje: umrl je nekdanji skakalni reprezentant

V 34. letu starosti je umrl nekdanji član poljske reprezentance v smučarskih skokih, ki se je upokojil pred desetimi leti, še naprej pa je deloval v tem športu.
4. 7. 2026 | 22:12
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

VIDEO: Grozljiv padec ekipe Astana na Touru, kriv je bil jašek

Na prvi etapi dirke po Franciji smo videli nekaj grdih padcev. Najhuje so jo skupili v XDS Astani, na tleh pa je bil tudi Slovenec Matej Mohorič
4. 7. 2026 | 21:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Maroko je prvi četrtfinalist mundiala, poškodba mladega zvezdnika

Na svetovnem prvenstvu v nogometu imamo prvega četrtfinalista. To je po izenačeni tekmi s Kanado postal Maroko. Junak tekme Azzedine Ounahi.
4. 7. 2026 | 21:02
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Prva runda Vingegaardu, Pogačar bo hitro vrnil udarec

Visma Lease a Bike je bila najhitrejša v uvodni ekipni vožnji na čas Toura, slovenskemu šampionu 3. mesto z moštvom UAE.
S prizorišča:Miha Hočevar 4. 7. 2026 | 20:44
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ogenj

Po Sloveniji več požarov, gasila so tudi letala

Požar v Brnetičih je pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa omejen.
4. 7. 2026 | 20:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Maroko je prvi četrtfinalist mundiala, poškodba mladega zvezdnika

Na svetovnem prvenstvu v nogometu imamo prvega četrtfinalista. To je po izenačeni tekmi s Kanado postal Maroko. Junak tekme Azzedine Ounahi.
4. 7. 2026 | 21:02
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Prva runda Vingegaardu, Pogačar bo hitro vrnil udarec

Visma Lease a Bike je bila najhitrejša v uvodni ekipni vožnji na čas Toura, slovenskemu šampionu 3. mesto z moštvom UAE.
S prizorišča:Miha Hočevar 4. 7. 2026 | 20:44
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ogenj

Po Sloveniji več požarov, gasila so tudi letala

Požar v Brnetičih je pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa omejen.
4. 7. 2026 | 20:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo