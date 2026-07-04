Maroko je prvi četrtfinalist mundiala, poškodba mladega zvezdnika

Maroko je prvi četrtfinalist svetovnega nogometnega prvenstva. Afričani, ki so v minulih letih postali ena izmed najboljših afriških ter svetovnih reprezentanc, so v Houstonu s 3:0 ugnali Kanadčane, ki so tako postali prvi iz trojice gostiteljev, ki se poslavljajo od mundiala.

Kanada je bila sicer večino napete tekme boljši nasprotnik. V 22. minuti je igrišče zaradi poškodbe zapustil Ismail Saibari, odkritje prvenstva in novopečeni član Bayerna, ki pa se je poškodoval in je morda že zaključil s tekmovanjem. A njegovi soigralci so v 50. minuti vendarle povedli, po podaji Achrafa Hakimija je bil natančen Azzedine Ounahi.

V zaključku dvoboja smo znova spremljali izenačeno tekmo, tudi Kanadčani so imeli svoje priložnosti, a vse upe so izgubili osem minut pred koncem rednega dela, ko je po asistenci Brahima Diaza še drugi zadetek na tekmi dosegel Ounani, novi maroški nogometni junak. Gre za člana Girone, ki pa je bil v sezoni 2024/25 pri gršem Panathinaikosu soigralec z našima Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem.

Tudi to še ni bilo dovolj, končnih 3:0 je v osmi minuti sodnikovega dodatka po novi podaji Diaza postavil Soufiane Rahimi.

Tekmeca v četrtfinalu, ta bo v četrtek v Foxboroughu, bodo Maročani dobili nocoj, ko se bosta v Philadelphii ob 23. uri srečala Paragvaj in Francija.

Oliver hitro prekinil tekmo

Nocojšnja tekma v Houstonu se je sicer začela na nadvse nenavaden način – prekinjena je bila že po sekundi igre, saj je glavni sodnik Michael Oliver zahteval ponovitev začetnega udarca.

Po televizijskih posnetkih je bilo videti, da je bilo ob izvedbi začetnega udarca več maroških nogometašev v nedovoljenem položaju. Pravila Mednarodnega odbora nogometnih zvez (IFAB) določajo, da morajo biti ob začetnem udarcu vsi igralci, razen izvajalca udarca, na svoji polovici igrišča, nasprotna ekipa pa mora biti od žoge oddaljena najmanj 9,15 metra, dokler ta ni v igri. Oliver je zato skladno s pravili takoj ustavil igro in odredil ponovitev začetnega udarca.