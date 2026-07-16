Argentinci se smejijo vratarju Pickfordu: Imeli smo drugačne načrte

Vratar angleške nogometne reprezentance Jordan Pickford je bil v polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu pripravljen na skoraj vse. Verjetno pa vseeno ni pričakoval, da bo ključna informacija prišla v roke tekmecev, Argentincev, in postala spletna uspešnica.

Tako kot že mnogi pred njim je tudi Pickford na svojo plastenko z vodo pritrdil listič z natisnjenimi podatki o tem, kako bi argentinski nogometaši izvajali enajstmetrovke v primeru morebitnega streljanja z bele točke.

Do tega sicer ni prišlo, saj je Argentina v sodnikovem dodatku prišla do velikega preobrata in zmage z 2:1, po zadnjem sodniškem žvižgu pa so njeni igralci naleteli na omenjeno plastenko. Zvezdnik Lionel Messi in njegovi soigralci so se ob preučevanju zapiskov in podajanju plastenke med seboj smejali.

Kondicijski trener sinjemodrih Luis Martin je na Instagramu objavil fotografijo dogodka in pripisal: »Kakšna škoda, da nismo imeli enakega načrta.« Objavo je sicer pozneje izbrisal, a sta fotografija in videoposnetek takrat že zaokrožila po spletu. Če ne drugega, je viralna fotografija nekoliko pomagala Špancem, ki so v pripravah na nedeljski finale dobili Pickfordove zapiske.