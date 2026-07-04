Po tekmi so se posvetili Messiju, na igrišču pa so ga pretepli

Argentinska nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu izognila enemu največjih presenečenj turnirja. Branilci naslova so po podaljšku s 3:2 premagali reprezentanco Zelenortskih otokov in se uvrstili v osmino finala, toda otoška država z dobrimi 530.000 prebivalci je favoriziranim Južnoameričanom povzročila ogromno težav.

V središču pozornosti je bil znova Lionel Messi, ki je dosegel nov mejnik v svoji izjemni reprezentančni karieri. Devetintridesetletni zvezdnik je dosegel svoj 20. gol na svetovnih prvenstvih in postal samostojni rekorder po številu zadetkov na mundialih. Obenem je postal prvi nogometaš, ki je zadel na osmih zaporednih tekmah svetovnega prvenstva.

Tekma v Miamiju je bila vse prej kot enostavna za Argentince. Zelenortski otoki so se dvakrat vrnili po zaostanku, posebej odmeven pa je bil izenačujoči zadetek Sidnyja Lopesa Cabrala. Argentinci so napredovanje potrdili šele v podaljšku, ko je po Messijevem predložku zadel Cristian Romero, njegov strel z glavo pa je po preusmerjenem letu žoge končal v mreži.

Po tekmi je imel Messi na čelu vidno modrico, ki je pričala o fizično zelo zahtevnem obračunu. Kljub temu so ga med televizijskim intervjujem zmotili igralci Zelenortskih otokov, ki so želeli fotografijo in spomin z enim največjih nogometašev vseh časov. »Prosili so me za dres, za vse mogoče. Na igrišču pa so me pošteno pretepli,« se je pošalil Messi in nato potrpežljivo poziral za skupne fotografije z nasprotniki.

Argentinski selektor Lionel Scaloni je priznal, da je bila njegova ekipa na robu zmogljivosti. Zaradi podaljška in številnih krčev so bili igralci po tekmi močno izčrpani.

Vozinha, vratar ekipe Zelenortskih otokov, je eden izmed največjih novih zvezd mundiala. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

»Vedeli smo, da bo težko. To so izločilni boji in nihče ti ničesar ne podari. To svetovno prvenstvo je zelo izenačeno, vsaka tekma je zahtevna. Trpeli smo, v nekaterih obdobjih igrali dobro, v drugih slabše,« je ocenil Messi. Argentina bo v osmini finala igrala proti reprezentanci Egipta, ki jo vodi prvi zvezdnik Mohamed Salah. Dvoboj bo na sporedu v torek, Argentinci pa ostajajo med glavnimi kandidati za nastop v finalu svetovnega prvenstva, ki bo 19. julija.