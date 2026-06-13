Katar v zaključku šokantno presenetil Švico

Nogometaši Katarja in Švice so se v tekmi prvega kroga svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki v skupini B v San Franciscu razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1). S tekmo v San Franciscu se je končal prvi krog v skupini B, v kateri sta dan pred tem v Torontu sogostiteljica Kanada in Bosna in Hercegovina igrali prav tako 1:1.

Vloga velikega favorita je pripadala Švicarjem, ki so pred SP veljali za prve favorite tudi za zmago v tej skupini. Katar je, potem ko se na prejšnjem SP na domačih tleh ni izkazal in je brez točke končal že po predtekmovanju, iskal priložnost za morebitno presenečenje.

Prvo švicarsko nevarno akcijo je v šesti minuti končal Dan Ndoye, tudi v njej je bil zmagovalec vratar Mahmud Abunada. Ta se je moral v naslednjih minutah še nekajkrat izkazati ob treh nevarnih strelih Ndoyeja in Denisa Zakarie, je pa v 13. minuti zrušil prodirajočega Rema Freulerja. Enajstmetrovko je z zanesljivo izvedenim strelom v 14. minuti izkoristil Breel Embolo.

Nepopisno veselje Katarcev, ki so dosegli šele svoj drugi gol v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. FOTO: Emilee Chinn/AFP

Nadaljevanje v drugem polčasu je bilo dolgo manj razburljivo; Švica je ohranila terensko premoč, a ni bila več tako nevarna pred golom, v glavni vlogi je bil dvakrat veteran Granit Xhaka, a brez res nevarnega strela. Švicarji so spet bolj zapretili v zadnjih 15 minutah, lepe priložnosti so si priigrali Vargas, Embolo in Johan Manzambi, Embolo pa je v 83. minuti slabo končal akcijo, v kateri je pred tem že preigral tri obrambne igralce.

A potem je sledil šok za Švicarje – v četrti minuti sodnikovega dodatka je po podaji Homama Ahmeda z leve strani pred vrati z glavo s sedmih metrov natančno meril Bualem Kuki in poskrbel za prvo veliko presenečenje letošnjega mundiala. V drugem krogu bo Švica 18. junija igrala z BiH, Katar pa dan pozneje s Kanado.