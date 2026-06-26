Schweini zanika rasistične obtožbe

Nekdanji nemški nogometni reprezentant Bastian Schweinsteiger je zanikal, da bi bile njegove izjave o afriškem nogometu na svetovnem prvenstvu rasistične. Rasizma ga je obtožil selektor Slonokoščene obale Emerse Fae, ki meni, da je nekdanji nogometaš z izjavami med sobotno tekmo njegove reprezentance z Nemci marsikoga v Afriki užalil.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Schweinsteiger, ki za televizijo ARD komentira tekme svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, slog Slonokoščene obale opisal kot tipičen afriški, neortodoksen, divji in premalo taktičen. Nemško reprezentanco je opozarjal, da mora biti pripravljena na nepredvidljivost.

»Govoril sem o nogometu, ne o ljudeh. To je nogometna analiza. Nič več in nič manj. Zagotovo nisem hotel nikogar užaliti. Bastian Schweinsteiger je govoril o svojih pričakovanjih glede sloga igre ekipe Slonokoščene obale. Pri tem je povzel svoje izkušnje in opažanja z nedavnih tekem,« je dejal Schweinsteiger, ki ga je branil tudi šef športne televizije ARD Axel Balkausky.

»V tem, niti v njegovi izbiri besed, ne zaznavam nobene oblike rasizma. Če bi se selektor Slonokoščene obale neposredno pogovarjal z Bastianom, bi se njegovi sumi v hipu razblinili. O tem sem prepričan,« je še dejal Schweinstegerjev nadrejeni.