Jan Oblak brez možnosti, Barcelona premočna

Nogometaši Barcelone in madridskega Atletica so vnaprej odigrali tekmo 19. kroga španske lige. Barcelona je madridskega tekmeca pričakala kot vodilna ekipa lige, Atletico pa je prišel v Katalonijo kot četrtouvrščeni s tremi točkami zaostanka. Kljub temu so gosti povedli, ko je v 19. minuti zadel Alejandro Baena. Katalonci so kmalu izid izenačili, ko je Raphinha zaobšel Jana Oblaka v Atleticovih vratih in žogo poslal v prazno mrežo.

V 35. minuti so domači zahtevali najstrožjo kazen po padcu Danija Olma na robu kazenskega prostora in jo tudi dobili, to je izvedel Robert Lewandowski, a zelo slabo, saj je žogo poslal visoko čez prečko. Je pa moral Oblak posredovati v 38. minuti, ko je dobro ustavil strel Poljaka z glavo iz bližine.

V drugem polčasu je bila Barcelona tista, ki je bila boljša, nevarnejša, v 65. minuti je Olmo zasluženo zadel za 2:1. Potem pa je tudi Atletico začel lov na izenačenje, eno lepših svojih priložnosti pa zapravil v sodniškem dodatku prek Antoina Griezmanna.

Malce zatem se je sicer spet izkazal tudi Oblak po strelu Marcusa Rashforda. Barcelona, ki je v 96. minuti prek Ferrana Torresa dosegla še tretji gol, ima zdaj na vrhu 37 točk, Real Madrid 33., Villarreal 32, Atletico, ki je doživel šele drugi poraz v sezoni, pa ostaja pri 31.

Barcelona je odigrala drugo tekmo na delno odprtem prenovljenem štadionu Camp Nou, po zmagi proti Bilbau je bila boljša tudi od Atletica.