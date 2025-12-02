  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Jan Oblak brez možnosti, Barcelona premočna

    Prenovljeni Camp Nou je še neomadeževan, Katalonci so trpeli, a premagali Atletico Madrid in povečali prednost v španskem prvenstvu. Dani Olmo mož odločitve.
    Jan Oblak je bil nemočen pri strelu Danija Olma. FOTO: Josep Lago/AFP
    Galerija
    Jan Oblak je bil nemočen pri strelu Danija Olma. FOTO: Josep Lago/AFP
    P. Z., STA
    2. 12. 2025 | 23:12
    2. 12. 2025 | 23:33
    2:12
    A+A-

    Nogometaši Barcelone in madridskega Atletica so vnaprej odigrali tekmo 19. kroga španske lige. Barcelona je madridskega tekmeca pričakala kot vodilna ekipa lige, Atletico pa je prišel v Katalonijo kot četrtouvrščeni s tremi točkami zaostanka. Kljub temu so gosti povedli, ko je v 19. minuti zadel Alejandro Baena. Katalonci so kmalu izid izenačili, ko je Raphinha zaobšel Jana Oblaka v Atleticovih vratih in žogo poslal v prazno mrežo.

    V 35. minuti so domači zahtevali najstrožjo kazen po padcu Danija Olma na robu kazenskega prostora in jo tudi dobili, to je izvedel Robert Lewandowski, a zelo slabo, saj je žogo poslal visoko čez prečko. Je pa moral Oblak posredovati v 38. minuti, ko je dobro ustavil strel Poljaka z glavo iz bližine.

    V drugem polčasu je bila Barcelona tista, ki je bila boljša, nevarnejša, v 65. minuti je Olmo zasluženo zadel za 2:1. Potem pa je tudi Atletico začel lov na izenačenje, eno lepših svojih priložnosti pa zapravil v sodniškem dodatku prek Antoina Griezmanna.

    Malce zatem se je sicer spet izkazal tudi Oblak po strelu Marcusa Rashforda. Barcelona, ki je v 96. minuti prek Ferrana Torresa dosegla še tretji gol, ima zdaj na vrhu 37 točk, Real Madrid 33., Villarreal 32, Atletico, ki je doživel šele drugi poraz v sezoni, pa ostaja pri 31.

    Barcelona je odigrala drugo tekmo na delno odprtem prenovljenem štadionu Camp Nou, po zmagi proti Bilbau je bila boljša tudi od Atletica.

      

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    La liga

    Tudi Raphinha in Pedri bosta napadla Oblaka

    Barcelona in Atletico Madrid v boju za vrh: Flick vrača adute, Simeone želi ohraniti niz nepremagljivosti.
    Luka Škoda 2. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Oblak se je vrnil v slogu in ravno pravi čas za derbi

    Barcelona in Atletico sta vpisala zmagi pred njunim torkovim obračinom. Dvakratna strelca Dani Olmo in Alexander Sørloth. Oblak: Preteklost ne šteje.
    Peter Zalokar 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ovacije za Slovenca

    Na Metropolitanu je odmevalo Oblak, Oblak

    Za šesto lovoriko zamora za najboljšega vratarja sezone je kapetan slovenske reprezentanc na polnem stadionu prejel čestitke navijačev in moštva
    29. 11. 2025 | 23:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Estevao ukradel šov Yamalu; Maresca: Ne primerjajmo ju z Messijem in Ronaldom

    Chelseajev dragulj Estevao je proti Barceloni v tej sezoni dosegel 10. gol za klub in reprezentanco in očaral navijače na Stamford Bridgeu. Guardiola: Kriv sem.
    Peter Zalokar 26. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španija

    Sanjska vrnitev Barcelone na Camp Nou, kjer je odmevalo Messi, Messi! (VIDEO)

    Španski prvaki so po več kot dveh letih odigrali prvo tekmo na še ne povsem dokončanem domačem štadionu in s 4:0 razbili Athletic Bilbao.
    22. 11. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mladi as nima miru

    Lamine Yamal je užival in povabil dekleta v diskoteko s prostim vstopom

    Mladi nogometni zvezdnik je pripravil zabavo, na kateri je bil vljuden, ni pil alkohola in je samo sedel ter užival v glasbi. Obiskovalci brez mobilnikov
    20. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Stožice

    Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

    Janković o Stožicah, investitorjih, Golobovi vladi, Logarju, Vučiću in sodnih postopkih pred volitvami 2026.
    1. 12. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Večina smučarskih poškodb se zgodi pri rekreativnih smučarjih

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    BarcelonaAtletico MadridJan OblakDani OlmoLamine Yamalla ligaŠpanijaDiego SimeoneHansi Flick

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Razburljiv derbi

    Jan Oblak brez možnosti, Barcelona premočna

    Prenovljeni Camp Nou je še neomadeževan, Katalonci so trpeli, a premagali Atletico Madrid in povečali prednost v španskem prvenstvu. Dani Olmo mož odločitve.
    2. 12. 2025 | 23:12
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Stožicah

    Razglašeni Slovan klavrno končal evropsko sezono

    V Stožicah rokometaši Uroša Zormana niso izkoristili priložnosti in so po novem porazu izpadli iz EHF evropske lige. Obramba ni bila na zadostni ravni.
    Peter Zalokar 2. 12. 2025 | 22:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Odlična Neža Klančar z rekordom v finale, obeta se drama na Poljskem

    Petindvajsetletna plavalka Olimpije je slovenski rekord prvič popravila že v kvalifikacijah. V sredo zvečer bo kandidatka za odličje.
    2. 12. 2025 | 21:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trumpovo obkoljevanje Venezuele

    Med Donroejevo doktrino in obtožbami vojnih zločinov

    Republikanski predsednik na zahodni polobli ne prenaša tihotapljenja mamil in ljudi v svojo državo.
    Barbara Kramžar 2. 12. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: V tistem hipu sem pomislil: Le kaj mi je bilo tega treba?

    Domen Prevc o uspešnem štartu v olimpijsko zimo v smučarskih skokih, padcu v Falunu, Anžetu Lanišku, severnem siju, Božičku, pričakovanjih za Vislo ...
    Miha Šimnovec 2. 12. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Odlična Neža Klančar z rekordom v finale, obeta se drama na Poljskem

    Petindvajsetletna plavalka Olimpije je slovenski rekord prvič popravila že v kvalifikacijah. V sredo zvečer bo kandidatka za odličje.
    2. 12. 2025 | 21:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trumpovo obkoljevanje Venezuele

    Med Donroejevo doktrino in obtožbami vojnih zločinov

    Republikanski predsednik na zahodni polobli ne prenaša tihotapljenja mamil in ljudi v svojo državo.
    Barbara Kramžar 2. 12. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: V tistem hipu sem pomislil: Le kaj mi je bilo tega treba?

    Domen Prevc o uspešnem štartu v olimpijsko zimo v smučarskih skokih, padcu v Falunu, Anžetu Lanišku, severnem siju, Božičku, pričakovanjih za Vislo ...
    Miha Šimnovec 2. 12. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 10:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljša investicija v vaše počutje

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni zahteva hitre in preventivne ukrepe

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ne zapravi priložnosti

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo