Svetovni prvaki so doma, na madridskem letališču jih čaka nepregledna množica

V Madridu številni navijači, ki si verjetno po velikem sinočnjem slavju ob zmagi v finalu svetovnega prvenstva proti Argentini še niso zares odpočili, na letališču Barajas pričakali svoje junake, ki so se iz Združenih držav Amerike le nekaj ur po zgodovinskem uspehu vrnili v domovino.

Reprezentanca je zjutraj po lokalnem času poletela iz New Yorka, na madridskem letališču Adolfo Suárez Barajas pa je pristala okrog 14.30. Z letala so prvi sestopili španski kapetan Rodri, selektor reprezentance Luis de la Fuente ter predsednik Španske nogometne zveze Rafael Louzan, ki so ponosno pokazali pokal prvakov.

»Na to generacijo nogometašev sem izjemno ponosen. Zrasli so ob tej ideji, jo nadgradili in nam pokazali, kaj pomenijo povezanost, skupinski duh in prava družina. Gre za igralce, ki so izjemno nadarjeni. Zame je bila velika čast, da sem jih lahko spremljal na tej poti. Ko pogledam nazaj, sem zelo ganjen. Veliko smo se pogovarjali, osvojili smo vse, kar se je osvojiti dalo, in to je nekaj čudovitega,« je povedal španski selektor Luis de la Fuente. Španija je postala prva država v zgodovini, ki ima hkrati svetovne prvake tako v moški kot v ženski kategoriji, hkrati pa so Španci tudi evropski prvaki v nogometu.

Po prihodu z letališča bodo svetovne prvake najprej sprejeli predstavniki kraljeve družine, nato pa še predsednik vlade v palači Moncloa.

Slavje se še ne bo končalo

Osrednji del slavja se bo začel ob 18. uri, ko se bo reprezentanca z odprtim avtobusom odpravila skozi središče Madrida do trga Cibeles, tradicionalnega prizorišča največjih športnih proslav v španski prestolnici. Mestne oblasti pričakujejo več kot 60.000 navijačev, slavje pa bo trajalo do 23. ure.

Navdušenje je bilo v Madridu v zraku čutiti že sinoči. Po podatkih mestnih oblasti si je finale med Španijo in Argentino na velikih zaslonih na trgu Colón in pri Puente del Rey ogledalo približno 50.000 ljudi, dodatnih 15.000 navijačev pa se je zbralo v dvorani Madrid Arena. Proslave so večinoma minile mirno, policija je zaradi posameznih izgredov pridržala sedem oseb.

Z osvojitvijo drugega naslova svetovnih prvakov, prvega po letu 2010, je Španija postala tudi prva država v zgodovini, ki je hkrati aktualna svetovna prvakinja tako v moški kot v ženski konkurenci.