Zaradi športnih stav izgnana iz nogometa

Vodstvo severnoameriške nogometne lige MLS je dvema igralcema zaradi športnih stav za vselej prepovedalo igranje v tekmovanjih pod njenim okriljem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot so pojasnili pri ligi MLS, sta igralca stavila tudi na njune lastne tekme.

Kršitelja sta 28-letni Ganec Yaw Yeboah, ki je leta 2023 osvojil prvenstvo z ekipo Columbus Crew, in 29-letni v Gani rojeni Američan Derrick Jones, ki v MLS igra od leta 2016.

Omenjena igralca sta stavila v letih 2024 in 2025. »Ni dokazov, ki bi kazali, da so te stave vplivale na izid katere koli tekme,« so dodali pri MLS.

V ligi sicer igrata tudi dva Slovenca, in sicer David Brekalo za Orlando City in Žan Kolmanič za Austin. Slednji je na prvih treh tekmah nove sezone dosegel po zmago, poraz in neodločen izid, Orlando pa je trikrat izgubil.