Vse večji spor med Čeferinom in Infantinom, 55 članic Uefe potrdilo bojkot SP

Evropski nogomet se je znašel na pragu enega največjih sporov v zadnjih desetletjih. Vse članice Evropske nogometne zveze (Uefa), katere predsednik je Aleksander Čeferin, so se po poročanju britanskih medijev na izrednem srečanju soglasno izrekle za bojkot prihodnjih svetovnih prvenstev, če bo Mednarodna nogometna zveza (Fifa) uresničila načrt o prodaji deleža svojih komercialnih dejavnosti zasebnim vlagateljem.

Na izrednem zasedanju so sodelovale vse nacionalne zveze pod okriljem Uefe, med njimi tudi Nogometna zveza Slovenije. Po navedbah virov, seznanjenih z razpravo, je vseh 55 članic podprlo možnost bojkota, uradno stališče pa naj bi Uefa objavila še danes.

Povod za ostro reakcijo je predlog predsednika Fife Giannija Infantina o ustanovitvi nove gospodarske družbe Fifa Forward Enterprise, v kateri bi približno petino lastniškega deleža prodali zunanjim vlagateljem. Fifa ocenjuje, da bi s prodajo zbrala okoli štiri milijarde ameriških dolarjev, vodstvo organizacije pa zatrjuje, da bi tako skoraj potrojili finančna sredstva, ki jih namenjajo 211 nacionalnim nogometnim zvezam.

Načrt naj bi članice Fife obravnavale in o njem glasovale septembra, vendar je že pred tem sprožil val kritik. Potem ko so podrobnosti predloga v začetku tedna prišle v javnost, so se z ostrimi odzivi oglasile nacionalne zveze, kontinentalne konfederacije, domača tekmovanja, klubi in sindikati nogometašev. Skupni očitek je predvsem pomanjkanje preglednosti in dejstvo, da Fifa o tako pomembni spremembi predhodno ni opravila širšega posvetovanja z nogometno javnostjo.

Najglasnejša nasprotnica načrta je Uefa, ki je že večkrat opozorila, da Fifa pod Infantinovim vodstvom vse bolj širi svoja tekmovanja in krepi komercialni vpliv na račun tradicionalnega ravnovesja v svetovnem nogometu. Evropska zveza naj bi zdaj ocenila, da bi prodaja deleža v novi družbi pomenila še korak dlje v komercializaciji nogometa.

Evropa ima pri morebitnem bojkotu izjemno težo. Uefa združuje večino najuspešnejših reprezentanc, največje nogometne trge in najvrednejše televizijske pravice. Brez sodelovanja evropskih reprezentanc bi bilo svetovno prvenstvo športno in poslovno močno okrnjeno, zato bi morebitni bojkot pomenil hud pritisk na Fifo pred septembrskim glasovanjem.

Odnosi med predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom in predsednikom Fife Giannijem Infantinom so že več let napeti. Razhajanja so se v preteklosti pojavila zaradi širitve svetovnega klubskega prvenstva, predlogov o pogostejšem svetovnem prvenstvu ter vse večjih posegov Fife v mednarodni koledar tekmovanj. Spor glede novega komercialnega modela pa bi lahko pomenil doslej najresnejši konflikt med obema organizacijama.