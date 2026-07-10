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Nogomet

Neustavljivi Mbappe s Francijo maršira proti največji lovoriki

Nogometna reprezentanca Francije je prvi polfinalist svetovnega prvenstva in v vseh pogledih potrjuje, da je favorit št. 1 tudi za zmago v velikem finalu.
FOTO: Marko Feist
Galerija
FOTO: Marko Feist
Rok Tamše
10. 7. 2026 | 11:00
1:33
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Nogometaši Francije so v četrtfinalu svetovnega prvenstva z novo prepričljivo predstavo premagali Maroko z 2:0 in se uvrstili v polfinale.

Spet je blestel Kylian Mbappe, čeprav je najprej zapravil enajstmetrovko, a v drugem polčasu prispeval gol in podajo za zadetek Ousmaneja Dembeleja.

Kylian Mbappe je na letošnjem mundialu zabil že osem golov in ob tem zbral še tri asistence. FOTO: Molly Darlington Getty Images Via Afp
Kylian Mbappe je na letošnjem mundialu zabil že osem golov in ob tem zbral še tri asistence. FOTO: Molly Darlington Getty Images Via Afp

Rok Tamše in Siniša Uroševič sta v Delovem studiju razčlenila igro in premoč francoske reprezentance. Analizirala sta tudi fantastično strelsko formo in hitrost Kyliana Mbappeja, ki mu je s svojimi šprinti blizu tudi slovenski as Benjamin Šeško.

Igra in moč galskih petelinov sta neverjetni, zdijo se neustavljivi, v polfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja Španija - Belgija (petek ob 21. uri). Tu sta sogovornika dala prednost Špancem.

Francoski selektor Didier Deschamps vodi odlično naoljen stroj, na voljo ima za dve enajsterici vrhunskih asov, ki lahko premagajo vsako moštvo. FOTO: Franck Fife/AFP
Francoski selektor Didier Deschamps vodi odlično naoljen stroj, na voljo ima za dve enajsterici vrhunskih asov, ki lahko premagajo vsako moštvo. FOTO: Franck Fife/AFP

Zelo na tesno bo verjetno šlo tudi v obračunu Norveške in Anglije (sobota ob 23. uri), Argentina, ki na tem prvenstvu sicer precej trpi, pa je favorit proti Švici (nedelja ob 3. uri). Jasno, v prvi vrsti zaradi Lionela Messija. Napredovanje Švice bi predstavljalo prvovrstno senzacijo.

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nogometSP v nogometu 2026četrtfinaleFrancijaMarokoKylian Mbappe

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