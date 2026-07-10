Neustavljivi Mbappe s Francijo maršira proti največji lovoriki

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Nogometaši Francije so v četrtfinalu svetovnega prvenstva z novo prepričljivo predstavo premagali Maroko z 2:0 in se uvrstili v polfinale.
Spet je blestel Kylian Mbappe, čeprav je najprej zapravil enajstmetrovko, a v drugem polčasu prispeval gol in podajo za zadetek Ousmaneja Dembeleja.
Rok Tamše in Siniša Uroševič sta v Delovem studiju razčlenila igro in premoč francoske reprezentance. Analizirala sta tudi fantastično strelsko formo in hitrost Kyliana Mbappeja, ki mu je s svojimi šprinti blizu tudi slovenski as Benjamin Šeško.
Igra in moč galskih petelinov sta neverjetni, zdijo se neustavljivi, v polfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja Španija - Belgija (petek ob 21. uri). Tu sta sogovornika dala prednost Špancem.
Zelo na tesno bo verjetno šlo tudi v obračunu Norveške in Anglije (sobota ob 23. uri), Argentina, ki na tem prvenstvu sicer precej trpi, pa je favorit proti Švici (nedelja ob 3. uri). Jasno, v prvi vrsti zaradi Lionela Messija. Napredovanje Švice bi predstavljalo prvovrstno senzacijo.
Komentarji