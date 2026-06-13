Ne le nogometaši, na SP se je poškodoval tudi sloviti angleški sodnik

V zadnjem trenutku pred tekmami svetovnega prvenstva se lahko, podobno kot nogometaši, poškodujejo tudi sodniki. Anglež Michael Oliver tako zaradi poškodbe v zadnjem trenutku ne bo sodil svoje prve tekme na svetovnem prvenstvu 2026. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da je 41-letnika za tekmo skupine E med Slonokoščeno obalo in Ekvadorjem v Philadelphii zamenjal Francoz François Letexier.

Pri Fifi so dodali, da naj bi bil Oliver znova na voljo za delegiranje »v prihodnjih dneh«, podrobnosti o njegovi poškodbi pa niso razkrili. Skupaj z Oliverjem so bili zamenjani tudi njegovi pomočniki, namesto angleške sodniške ekipe pa bo tekmo vodila francoska z Letexierjem na čelu.

Oliver je eden od dveh angleških glavnih sodnikov na letošnjem mundialu, drugi je Anthony Taylor. Na prvenstvu sodelujejo tudi angleški pomočniki Gary Beswick, Adam Nunn, Stuart Burt in James Mainwaring.

Slavko Vinčić bo sodil tekmo med Brazilijo in Marokom. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Izkušeni Oliver sodi v angleški premier ligi od leta 2010, od leta 2018 pa je tudi član elitne skupine sodnikov Evropske nogometne zveze (Uefa). V elitni ligi na Otoku je odsodil že preko 400 tekem, prav tako pa je leta 2024 na tekmi lige narodov v Stožicah sodil na obračunu med Norveško in Slovenijo. Sodil je že na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju, med drugim četrtfinalni obračun med Hrvaško in Brazilijo, ter na evropskem prvenstvu leta 2024.

Nogometni sodniki morajo biti za nastope na največjih tekmovanjih vrhunsko telesno pripravljeni. Na tekmi običajno pretečejo med 10 in 13 kilometrov, pri čemer velik del razdalje opravijo v visoki intenzivnosti, s številnimi pospeševanji in spremembami smeri. Pred svetovnim prvenstvom morajo zato uspešno opraviti zahtevne Fifine fizične teste, zato poškodba sodnika tik pred tekmo ni nič manj neprijetna kot poškodba igralcan – zaradi visokih telesnih obremenitev so tudi sodniki izpostavljeni mišičnim poškodbam.

Na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki sicer sodeluje 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov in 30 sodnikov v video sobi.