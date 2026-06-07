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Nogomet

Šeškov soigralec in mentor povsem zasenčil Ronalda, v Lizboni pele pesti

Portugalska reprezentanca se na svetovno prvenstvo še vedno pripravlja doma, kjer se je pomerila z ekipo Čila. Tekma je bila vse prej kot prijateljska.
Bruno Fernandes je izjemno formo iz Manchester Uniteda prinesel tudi v reprezentanco. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters
Galerija
Bruno Fernandes je izjemno formo iz Manchester Uniteda prinesel tudi v reprezentanco. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters
M. Ru.
7. 6. 2026 | 05:00
2:32
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Kapetan Manchester Uniteda in portugalske reprezentance Bruno Fernandes je na pripravljalni tekmi portugalske reprezentance pred svetovnim prvenstvom v Lizboni pokazal, zakaj je eden izmed ključnih nosilcev igre. Portugalska je z 2:1 premagala Čile, dvoboj pa sta zaznamovali tudi izključitev Rafaela Leãa in neprepričljiva predstava Cristiana Ronalda. 

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Leão je po zahtevni sezoni pri AC Milanu, v kateri se je spopadal z nihanji forme in poškodbami, pred kratkim pa je naznanil, da zapušča rossonere, v prvem polčasu stalno pretil čilenskim vratom. A tik pred odmorom si je povsem po nepotrebnem, nenazadnje je šlo za prijateljsko tekmo, prislužil rdeči karton. Ob stranski črti za golom se je zapletel v prerivanje z Ivanom Ramonom in ga udaril v obraz. Glavni sodnik na srečanju, Italijan Daniele Zufferli, je obema pokazal rdeči karton. 

Trenutek, ko je Rafael Leão fizično obračunal s čilenskim reprezentantom. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters
Trenutek, ko je Rafael Leão fizično obračunal s čilenskim reprezentantom. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

Portugalski selektor Roberto Martínez je med odmorom opravil več menjav, dve rezervi pa sta poskrbeli za vodstvo domačih. Rúben Neves je z izvrstno podajo v globino zaposlil Gonçala Guedesa, ki je po odličnem prvem dotiku natančno zaključil akcijo. Bruno Fernandes je nato povišal na 2:0 s krasnim strelom z roba kazenskega prostora, podal mu je Francisco Conceição.

Čile je v sodnikovem dodatku znižal zaostanek, ko je Lucas Cepeda z nizkim strelom z okoli 20 metrov premagal vratarja Ruija Silvo. Kljub temu je Portugalska zadržala prednost in dobila svojo predzadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom svetovnega prvenstva.

Cristiano se na pripravljalni tekmi ni najbolje znašel. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Cristiano se na pripravljalni tekmi ni najbolje znašel. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

V oči bode tudi slaba predstava prvega zvezdnika ekipe Cristiana Ronalda, ki v prvem polčasu ni bil pravi, Martínez pa ga je iz igre povlekel že ob odmoru. Portugalce sedaj čaka še prijateljska tekma z Nigerijo, nato pa pot v ZDA. Prva tekma svetovnega prvenstva jih 17. junija čaka v Houstonu, ko se bodo pomerili z DR Kongo. V skupini K bosta tekmeca portugalske še Uzbekistan in Kolumbija. 

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nogometSP v nogometuPortugalskaBruno FernandesCristiano RonaldoRafael Leao

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Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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