    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Ples kroglic bo že nakazal, ali je bila pošast res spuščena z verige

    Danes bodo v Washingtonu izžrebali skupine megalomanskega mundiala v treh državah s 104 tekmami. Bo ameriški predsednik prejel Fifino nagrado za mir?
    Donald Trump in Gianni Infantino si obetata največji spektakel v zgodovini športa. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Donald Trump in Gianni Infantino si obetata največji spektakel v zgodovini športa. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Peter Zalokar
    5. 12. 2025 | 05:00
    6:02
    A+A-

    Kaj imajo skupnega Heidi Klum, Kevin Hart, Village People, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Tom Brady, Wayne Gretzky in Shaquille O'Neal? Ne prav veliko, vendar bodo vsi popestrili žreb skupin za svetovno prvenstvo v nogometu. Ples kroglic v Kennedyjevem centru na bregovih reke Potomac v Washingtonu se bo začel ob 18. uri po slovenskem času. Brez dvoma pa bo ameriški predsednik Donald Trump poskrbel, da ne bo ostal v senci zvezdniških gostov. Pravzaprav jih bo zasenčil ...

    Do začetka prvega svetovnega prvenstva z 48 reprezentancami, ki se bodo potegovale za Fifin pokal, sveti gral svetovnega nogometa, je še 188 dni. Najbolj logistično zapleten mundial bo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in bo trajal rekordnih 38 dni. Kar 92 od 104 tekem bo v ZDA. Predsednik Fife Gianni Infantino je velik zaveznik Trumpa in pričakovati je, da mu bo izročil prvo Fifino nagrado za mir, ki bo podeljena med slovesnostjo žreba, v katerem žal ne bo kroglice z imenom Slovenija. Kaj bi se zgodilo, če bi ...

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Vse o spektaklu: danes žreb mundiala, med zvezdami tudi Trump

    Kennedy Center v Washingtonu je prizorišče žreba skupin svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi.
    5. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Svetovno prvenstvo 2026

    Komu bo Trump na žrebu za mundial prinesel srečo?

    Sredi novembra je predsednik ZDA v Beli hiši večkrat gostil predsednika Fife Giannija Infantina in mu predstavil tako imenovano karto »Fifa Pass«.
    2. 12. 2025 | 11:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pomilostitev

    Ronaldo izvedel odlično novico, je bil zadaj tudi Trump?

    Fifa je portugalskemu zvezdniku izrekla precedenčno pogojno kazen zaradi rdečega kartona na tekmi z Irsko. Lahko bo igral na prvi tekmi SP 2026. Znani nosilci.
    Peter Zalokar 25. 11. 2025 | 19:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Odštevanje do SP

    Ronaldov, Messijev, Modrićev ali Trumpov in Infantinov mundial?

    Do začetka SP v nogometu še 202 dneva, znanih 42 od 48 udeležencev. Italijo čaka težka pot. Fifa si obeta rekordni dobiček, ameriški predsednik politične točke.
    Peter Zalokar 21. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bela hiša

    Ronaldu se je zahvalil tudi Trump

    Cristiano Ronaldo se je v Washingtonu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in predsednikom Fife Giannijem Infantinom udeležil slavnostne večerje.
    19. 11. 2025 | 08:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo

    Infantino ob Trumpovih grožnjah »le prikimaval«

    Trump napovedal hitrejše vize za SP, a hkrati zagrozil demokratskim mestom z odvzemom tekem, če ne bodo sodelovala z agenti ICE. Infantino diplomatsko molčal.
    18. 11. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Hrvaški čestital tudi Infantino, Modrić piše zgodovino

    Nogometaši Hrvaške so z zmago nad Ferskimi otoki s 3:1 tudi v teoriji potrdili preboj na svetovno nogometno prvenstvo.
    15. 11. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Več iz teme

    SP v nogometuSP 2026svetovno prvenstvo v nogometuFifaDonald TrumpLionel MessiCristiano RonaldoGianni Infantinožreb SP

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

