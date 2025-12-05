Ples kroglic bo že nakazal, ali je bila pošast res spuščena z verige

Kaj imajo skupnega Heidi Klum, Kevin Hart, Village People, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Tom Brady, Wayne Gretzky in Shaquille O'Neal? Ne prav veliko, vendar bodo vsi popestrili žreb skupin za svetovno prvenstvo v nogometu. Ples kroglic v Kennedyjevem centru na bregovih reke Potomac v Washingtonu se bo začel ob 18. uri po slovenskem času. Brez dvoma pa bo ameriški predsednik Donald Trump poskrbel, da ne bo ostal v senci zvezdniških gostov. Pravzaprav jih bo zasenčil ...

Do začetka prvega svetovnega prvenstva z 48 reprezentancami, ki se bodo potegovale za Fifin pokal, sveti gral svetovnega nogometa, je še 188 dni. Najbolj logistično zapleten mundial bo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in bo trajal rekordnih 38 dni. Kar 92 od 104 tekem bo v ZDA. Predsednik Fife Gianni Infantino je velik zaveznik Trumpa in pričakovati je, da mu bo izročil prvo Fifino nagrado za mir, ki bo podeljena med slovesnostjo žreba, v katerem žal ne bo kroglice z imenom Slovenija. Kaj bi se zgodilo, če bi ...