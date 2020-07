Nogomet te postavi na zemljevid, splača se vlagati

Ljubljana – Mura je eden od simbolov slovenskega klubskega nogometa. Že peto leto, od leta 2018 tudi formalno, bedi nad njo predsednik Robert Kuzmič. Poslovna in športna pot Prekmurca iz Vidoncev, ki je – najprej zaradi študija, potem zaradi službe – emigriral v Ljubljansko kotlino, sta prepleteni: direktor prodaje pri kranjskem podjetju Iskratel je tudi najodgovornejši mož za razvoj kluba, ki je v nekaj letih prehodil pot od tretje lige do enega od najboljših in najbolj stabilnih slovenskih klubov. In do pokalne lovorike. Kako se je – predvsem na temeljih nekdanjih ruševin in slabe karme – gradila Mura, kot jo poznamo ...