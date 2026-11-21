Po Evropi je danes pestro. V najmočnejših nogometnih ligah nas namreč čaka veliko razburljivih obračunov, na delu pa bodo tudi nekateri slovenski nogometaši. Program sta ob 13.30 v Manchestru odprla City in Fulham, ki sta se razšla brez zmagovalca.

Fulham je ob polčasu celo vodil, Londončane je v 16. minuti v vodstvo popeljal Rodrigo Muniz. V 25. minuti je izenačil Erling Haaland, a je bil gol razveljavljen zaradi prekrška – zadetek za izenačenje je naposled v 57. minuti dosegel Elliot Andreson. Sinje modri v premier ligi niso zmagali že vse od 17. novembra, po treh zaporednih porazih pa so sedaj prišli do točke. Na prvem mestu bi lahko Arsenal zvečer pred Cityjem vodil že za osem točk.

Jako Bijola s soigralci pri Leedsu ob 16. uri čaka obračun s Chelseajem, klubom, proti kateremu je naš zvezdnik dosegel svoj edini zadetek v premier ligi. Ob 18.30 bo vodilni Arsenal gostoval pri Newcastlu. Borussia iz Mönchengladbacha bo v bundesligi gostila Dortmund, RB Leipzig bo izzval berlinski Union.

V Italiji se bo razigrani Lazio spopadel z Leccejem, Parma, pri kateri zaradi poškodbe ne bo igral Dominik Drobnič, pa se bo zoperstavila Romi. Izjemni Como bo gostil Cagliari, Napoli pa bo proti Torinu poskušal ujeti dobro formo. Ob 21. uri bo v la ligi Real Madrid igral s Celto iz Viga.

V drugi angleški ligi bo Žan Vipotnik s Swanseajem igral proti West Bromu, Tomi Horvat pa bo z Bristol Cityjem gostoval pri Middlesbroughu. S Slovanom iz Bratislave sta na delu Andraž Šporar in Kenan Bajrić, za Újpest bo z dobro formo poskušal nadaljevati Aljoša Matko, Danijel Šturm pa s praško Slavijo gostuje pri Sigmi iz Olomouca.