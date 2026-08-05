Nova sezona, novi izzivi, ključni tudi za slovenski nogomet

Prah po svetovnem prvenstvu prek luže se še ni dodobra polegel, ko so mnoga domača prvenstva v Evropi že zagnala kolesje za sezono 2026/27, v Sloveniji so za nami že tri kola v 1. SNL, konec tedna so začeli na Hrvaškem in v Avstriji, težkokategorniki iz petih najmočnejših lig pa se šele ogrevajo za štart v pestro nogometno sezono, ki slovenski reprezentanci prinaša jesenski živahen spored v ligi narodov ter spomladi začetek kvalifikacij za euro 2028.

Kvalifikacije za evropska tekmovanja pod dežnikom Uefe so že v polnem razmahu, iz 1. SNL v igri ostaja samo prvak Celje, ki sanja o tem, da bi kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017/18 nastopil v elitni ligi prvakov. Če se ne bo izšlo, lahko prvi po Mariboru (nazadnje 2013/14) zaigra v evropski ligi, v najslabšem primeru bo tako kot v prejšnjih dveh sezonah nastopal v konferenčni ligi.