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Nogomet

Nogomet žaluje: pred tedni igral na svetovnem prvenstvu, zdaj tragično umrl

Južnoafriško in svetovno nogometno javnost je pretresla smrt nogometaša, ki je še pred nekaj tedni igral na svetovnem prvenstvu.
Za južnoafriško reprezentanco je igral proti Češki. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters
Galerija
Za južnoafriško reprezentanco je igral proti Češki. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters
M. Ru.
11. 7. 2026 | 15:53
11. 7. 2026 | 16:04
1:40
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Južnoafriški nogomet je pretresla tragična vest. Po poročanju tamkajšnjega medija Sunday World, novico pa je potrdil tudi nogometni novinar Fabrizio Romano, je v 26. letu starosti umrl reprezentant Jayden Adams, vezist južnoafriške reprezentance in kluba Mamelodi Sundowns.

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Adams je v zadnjih mesecih veljal za enega najbolj obetavnih južnoafriških nogometašev. Točno mesec dni nazaj je na prvi tekmi proti Mehiki debitiral na svetovnem prvenstvu v dresu reprezentance Južne Afrike, pomembno vlogo pa je odigral tudi pri uspešni sezoni Mamelodi Sundowns v afriški ligi prvakov.

Njegovo smrt spremlja še posebej žalostna življenjska zgodba. Le dva tedna pred tem je izgubil babico Marianno Adams, kljub osebni tragediji pa je nastopil za reprezentanco na tekmi svetovnega prvenstva proti Mehiki, Češki in Južni Koreji in s tem pokazal veliko mero profesionalnosti.

Vzrok smrti za zdaj ni bil uradno sporočen. Ob njegovi smrti so številni nogometni delavci, soigralci in navijači izrazili sožalje njegovi družini, prijateljem in klubu Mamelodi Sundowns, južnoafriški nogomet pa je izgubil enega svojih najbolj nadarjenih igralcev.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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