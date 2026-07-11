Nogomet žaluje: pred tedni igral na svetovnem prvenstvu, zdaj tragično umrl

Južnoafriški nogomet je pretresla tragična vest. Po poročanju tamkajšnjega medija Sunday World, novico pa je potrdil tudi nogometni novinar Fabrizio Romano, je v 26. letu starosti umrl reprezentant Jayden Adams, vezist južnoafriške reprezentance in kluba Mamelodi Sundowns.

Adams je v zadnjih mesecih veljal za enega najbolj obetavnih južnoafriških nogometašev. Točno mesec dni nazaj je na prvi tekmi proti Mehiki debitiral na svetovnem prvenstvu v dresu reprezentance Južne Afrike, pomembno vlogo pa je odigral tudi pri uspešni sezoni Mamelodi Sundowns v afriški ligi prvakov.

Njegovo smrt spremlja še posebej žalostna življenjska zgodba. Le dva tedna pred tem je izgubil babico Marianno Adams, kljub osebni tragediji pa je nastopil za reprezentanco na tekmi svetovnega prvenstva proti Mehiki, Češki in Južni Koreji in s tem pokazal veliko mero profesionalnosti.

Vzrok smrti za zdaj ni bil uradno sporočen. Ob njegovi smrti so številni nogometni delavci, soigralci in navijači izrazili sožalje njegovi družini, prijateljem in klubu Mamelodi Sundowns, južnoafriški nogomet pa je izgubil enega svojih najbolj nadarjenih igralcev.