Nogometaše v Španiji bodo začeli testirati že v torek

Madrid – Nogometaše v Španiji bodo začeli testirati na novi koronavirus že v torek, da bi se lahko klubi čim prej vrnili k treningom in tekmovanjem. Opravljeni testi vseh nogometašev in klubskega osebja bodo oblastem omogočili vpogled nad trenutnim položajem glede covida-19 v Španiji med nogometaši in prostovoljci, saj vodstvo prvenstva želi čim prej prižgati zeleno luč za vnovični začetek treningov v varnih razmerah.



Španski nogomet je obstal 12. marca, do konca tekmovanja v prvi ligi pa je ostalo še 11 kol. Po pisanju medijev bi se moštva najprej lotila vadbe 4. maja, prvenstvo pa bi nadaljevali konec maja ali v začetku junija. »V mislih imamo različne scenarije. Z začetkom 28. in 29. maja, 6. in 7. junija ali 28. junija,« je dejal predsednik španske lige Javier Tebas.



Vendar pa je ta čas še vse odvisno od španskih zdravstvenih oblasti, ki pred prezgodnjim nadaljevanjem nogometa opozarjajo tako odgovorne za nogomet kot špansko vlado. Španija je ena od držav, ki jo je pandemija novega koronavirusa najbolj prizadela. Za covidom-19 je do danes umrlo 22.157 ljudi, več kot 213.000 pa je okuženih.