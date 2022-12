Nogometašem Monze obljubil avtobus s prostitutkami

Nogometaši Monze, ki pred nadaljevanjem sezone v italijanski serie A zasedajo 14. mesto, že vedo, kaj jih letos čaka pod smrečico, potem ko jim je lastnik kluba Silvio Berlusconi obljubil avtobus, poln prostitutk, če jim v drugem delu sezone uspe premagati katerega od velikanov. Šestinosemdesetletni poslovnež in politik, ki je pustil velik pečat v italijanskem nogometu kot prvi mož AC Milana, je na tradicionalnem druženju najprej prehvalil trenerja Raffaeleja Palladina, ki je po slabem začetku sezone prevzel vodenje članskega moštva in ga od boja za obstanek oddaljil na 9 točk prednosti, tudi zato so očitno Berlusconijevi apetiti še dodatno zrasli.

»Trener zna stimulirati naše fante. Tudi sam sem poskrbel za dodatno motivacijo, saj sem igralcem dejal, da če premagamo Milan, Juve in ostale, katerega od velikih, za vso slačilnico priskrbim avtobus s prostitutkami,« je ob vsesplošnem krohotu dejal Berlusconi, njegova spremljevalka Marta Fascino pa naj bi vse skupaj pospremila z osramočenim pogledom v tla.

Zgolj v mesecu januarju bodo imeli rdeče-beli kar tri lepe priložnosti za obljubljeno nagrado, saj jih 7. januarja čaka domača ligaška tekma z milanskim Interjem, 19. januarja pa pokalno gostovanje pri Juventusu, s katerim se bodo deset dni kasneje pomerili še v serie A.