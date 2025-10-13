Nogometašem pred tekmo srečo zaželel tudi Pogačar, po prvem polčasu 0:0

Slovenska nogometna reprezentanca v četrtem kolu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki gosti favorizirano izbrano vrsto Švice, ki bi si lahko z novim uspehom že danes zagotovila vizum za turnir v Severni Ameriki. Naše moštvo ji bo skušalo prekrižati račune in ostati v igri za tako želeno vstopnico za SP 2026.

Slovenski nogometaši so se takole ogrevali pred tekmo. FOTO: Nejc Grilc

V prvem medsebojnem dvoboju so bili izbranci selektorja Murata Yakina veliko boljši. V Baslu so namreč pred mesecem dni brez večjih težav zmagali s 3:0, potem ko so vse tri gole dosegli že v prvem polčasu. Strelci za Švico so bili Nico Elvedi (v 18. minuti), Breel Embolo (33.) in Dan Ndoye (38.). Toda razlika bi lahko bila takrat – roko na srce – še višja.

Slovenski nogometaši, ki jim je prišel pred tekmo zaželet srečo tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, so danes na štadionu v Stožicah (z začetkom ob 20.45) trdno odločeni poravnati račune s Švicarji in se jim oddolžiti za boleč poraz v Baslu.

Dvoboj so bolje odprli gostje, ki so imeli v uvodnih minutah pobudo, toda naši igralci so jih hitro umirili in vzpostavili ravnotežje na zelenici. Sčasoma so na njej znova zagospodarili Švicarji, ki jih je prišlo v Ljubljano spodbujat približno 800 navijačev iz domovine.

Prvi polčas, v katerem je imel še najlepšo priložnost Remo Freuler, ki se je v 36. minuti znašel sam pred Janom Oblakom, vendar slabo streljal, se je razpletel brez golov. V 42. minuti so sicer gostje zahtevali enajstmetrovko, potem ko je Žan Karničnik med prerivanjem v kazenskem prostoru zrušil Ndoyeja, toda na slovensko srečo je sodniška piščalka ostala nema.

V drugi tekmi skupine B se v Göteborgu merita Švedska in Kosovo (0:1).