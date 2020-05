Nogometaši Bayerna, Interja in Reala bodo igrali za medicinske sestre in zdravnike

Ljubljana – Vodstvo münchenskega nogometnega kluba Bayern namerava skupaj z milanskim Interjem in madridskim Realom prihodnje leto izpeljati tako imenovani »Evropski solidarnostni pokal«. Na ta način želijo omenjeni trije velikani pokazati znak medsebojne povezanosti in z dobičkom podpreti zdravstvo.



»Pandemija novega koronavirusa je zelo prizadela Evropo. Prek tekem v ligi prvakov smo s številnimi tekmeci vzpostavili dobre odnose, z nekaterimi sklenili tudi prijateljstva. V Nemčiji imamo kljub problemom srečo, da je naš zdravstveni sistem dobro odporen na virusno krizo. Tudi mi smo videli grozljive slike iz Italije in Španije, ki ju je pandemija najbolj prizadela. Z obema državama ima Nemčija prav posebno vez, Italija je – tako kot Španija – med našimi najbolj priljubljenimi turističnimi cilji,« je pojasnil Karl-Heinz Rummenigge, izvršni direktor Bayerna.



Iz solidarnosti do ljudi v Italiji in Španiji so se pri bavarskem velikanu odločili, da bodo s prijateljskima kluboma, z Interjem in Realom, priredili »Evropski solidarnostni pokal – Nogomet za junake«. Ljubitelji najpomembnejše postranske zadeve na svetu bodo lahko uživali v tekmah Real – Inter, Inter – Bayern in Bayern – Real, mecen slednje bo bavarski ministrski predsednik Markus Söder.



»Zlasti medicinske sestre, negovalci in zdravniki opravljajo v teh časih izjemno delo za družbo. Z 'Evropskim solidarnostnim pokalom' se jim želimo pokloniti, zaradi tega smo ga poimenovali v 'Nogomet za junake',« je poudaril Rummenigge in pristavil, da bodo na tekmo Bayern – Real na Allianz Areni povabili 5000 medicinskih sester, negovalcev in zdravnikov.



»Vsi trije klubi se želimo na ta način zahvaliti vsem junakom v boju proti bolezni covid-19 in jim tako izkazati tudi naše spoštovanje,« je dejal izvršni direktor Bayerna. Celoten izkupiček od vseh treh tekem bodo podarili zdravstveni infrastrukturi v Italiji in Španiji. Za nemške prvake je to simbolična podpora združene Evrope, v kateri vsak nosi odgovornost tudi za druge.