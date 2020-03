Nogometaši na igrišče v zaščitnih maskah

Nogometaši brazilskega Gremia so na tekmi proti Sao Luizu na igrišče v Porto Alegreju prišli z zaščitnimi maskami. S tem so protestirali proti temu, da kljub pandemiji novega koronavirusa v Braziliji še vedno igrajo tekme. Maske so nosili tako igralci kot trener Renato Portaluppi, ki pa so jih nato takoj sneli in odigrali tekmo, ki so jo pred praznimi tribunami dobili s 3:2.



V Južni Ameriki tekme še kar potekajo, čeprav je vse več protestov igralcev, da bi morali prekiniti tekmovanja, tako kot v Evropi. »Nogometaši niso nadljudje, to je treba nujno prekiniti,« je dejal trener Flamenga Jorge Jesus, ki je vrsto let uspešno deloval tudi v Evropi. V Argentini je River Plate zavrnil igranje superpokala proti Atleticu Tucumanu. Sloviti klub iz Buenos Airesa je enostavno zaprl svoj stadion, na katerega niso mogli ne igralci in vodstvo Atletica in ne sodniki.