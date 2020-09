Ljubljana

- Nogometaši Olimpije, ki so se v nedeljo veselili prve zmage v državnem prvenstvu 2020/21, potem ko so v Stožicah s 3:2 premagali Domžalčane, drevi gostijo še igralce Gorice. Z morebitnim novim uspehom bi Ljubljančani na tretjem mestu lestvice ujeli svoje večne tekmece Mariborčane.Že zaradi domačega terena so favoriti zeleno-beli. Bodo varovancito vlogo potrdili tudi na igrišču v Stožicah?