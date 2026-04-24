Nogometaši dobrodošli, rdeča luč za sodelavce revolucionarne garde

Zunanji minister ZDA je zavrnil trditve, da je Washington prosil iransko reprezentanco, naj ne pride na svetovno prvenstvo, ki bo od 11. junija do 19. julija
Ameriški poredsednik Donald Trump (levo), predsednik Svetovne nogometne zveze Gianni Infantino in zunanji minister ZDA Marco Rubio nimajo zadržkov za nastop iranske reprezentance na svetovnem prventvu. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Š. R., STA
24. 4. 2026 | 10:50
Iranski nogometaši so dobrodošli na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki se bo 11. junija začelo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je v četrtek sporočil ameriški državni sekretar Marco Rubio. S tem so se ZDA distancirale od poziva Paola Zampollija, posebnega odposlanca in bližnjega prijatelja predsednika ZDA Donalda Trumpa, naj Italija na SP zamenja Iran.

Rubio je v četrtek zavrnil trditve, da je Washington prosil iransko reprezentanco, naj ne pride na SP. Ob tem je opozoril, da bi lahko ZDA še vedno lahko prepovedale vstop nekaterim članom iranske delegacije, za katere bi ocenili, da so povezani z iransko revolucionarno gardo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Nihče iz ZDA jim ni rekel, da ne smejo priti. Problem z Iranom niso njihovi športniki. Gre za druge ljudi, ki bi jih radi pripeljali s seboj in od katerih imajo nekateri vezi z revolucionarno gardo. Morda jih ne bomo mogli spustiti v državo, a to ne velja za same športnike,« je pojasnil Rubio.

S tem se je odzval na poziv v Italiji rojenega ameriškega odposlanca Zampollija, ki je za Financial Times predlagal idejo, da bi Italija, ki se skozi evropske kvalifikacije znova ni prebila na mundial, zamenjala Iran.

Rubio je dodal, da predlog ne odraža stališča ameriške vlade: »Ne vem, od kot to prihaja, razen iz domnev, da se bo Iran morda odločil, da ne bo prišel in bi Italija zasedla njihovo mesto. A če ne bodo prišli, bo to le zato, ker so se sami tako odločili.«

Že pred odzivom Rubia so v četrtek italijanska vlada in nekateri športni funkcionarji zavrnili predlog Zampollija. Italijanski minister za šport Andrea Abodi je dejal, da vključitev Italije na SP ni »mogoča«, kot tudi ne »primerna«, saj se za nastop kvalificiraš na igrišču. Podobnega mnenja je predsednik italijanskega olimpijskega komiteja Luciano Buonfiglio.

Italijani so sicer štirikrat osvojili naslov svetovnih prvakov, a tokrat še tretjič zapored ne bodo del mundiala. V dodatnih kvalifikacijah za SP so po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Bosni in Hercegovini.

Negotovost glede iranske udeležbe na SP se je pojavila po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, ko sta ZDA in Izrael 28. februarja izvedla prve napade na Iran. Ta kljub vojni načrtuje nastop na mundialu.

Iran se bo v skupinskem delu pomeril z Belgijo, Novo Zelandijo in Egiptom, tekme pa so predvidene v Seattlu in Los Angelesu. Mednarodna nogometna zveza Fifa je pred časom zavrnila zahtevo Irana, da bi svoje tekme igrali v Mehiki.

