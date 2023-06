Nogometašice Barcelone po zasuku drugič na evropski prestol

Nogometašice Barcelone so nove evropske prvakinje. V finalu lige prvakinj na razprodanem štadionu v Eindhovnu so s 3:2 (0:2) premagale nemški Wolfsburg, članica katerega je tudi slovenska reprezentantka Sara Agrež. Za prvakinje sta v polno zadeli Patri Guijarro (48. in 50.) in Fridolina Rolfö (70.). Za Wolfsburg sta bili uspešni Ewa Pajor (3.) in Alexandra Popp (37.).

Barcelona je z zasukom, po prvem polčasu je nemška ekipa vodila z 2:0, prišla do drugega naslova po letu 2021. V finalu pa so Katalonke igrale četrtič in tretjič v nizu. Do zmage so prišle praktično brez svoje zvezdnice Alexie Putellas, dvakrat najboljše nogometašice na svetu. Po dolgem okrevanju po poškodbi še ni bila povsem nared za nastop, a je vendarle vstopila v igro v 90. minuti, da je lahko slavje doživela na igrišču.

Wolfsburg je neuspešno lovil tretji naslov v tem tekmovanju po letih 2013 in 2014, šestič pa je igral v finalu. Med razočaranimi je bila tudi naša 22-letna reprezentančna branilka Sara Agrež – k Wolfsburgu je prestopila lani –, ki se je kot prva Slovenka prebila do odločilne tekme. Na njej pa ni dobila priložnosti za dokazovanje, strateg nemške ekipe Tommy Stroot je sicer opravil le tri menjave.

V skupinskem delu lige prvakinj so se predstavile še tri slovenske reprezentantke. Mateja Zver pri St. Pöltnu ter Nina Kajzba in Zara Kramžar pri Romi. V kvalifikacijah pa so igrale tudi nogometašice Pomurja.

Rekorderke po številu zmag v ligi prvakinj so sicer nogometašice Olympiquea iz Lyona, ki so naslov proslavile osemkrat, nazadnje lani.