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Nogomet

Nogometna reprezentanca brez Benjamina Šeška

Na štirih tekmah po izvidu iz Manchestra slovenski selektor Boštjan Cesar ne bo mogel računati na udarnega napadalca. Poškodovana tudi Balkovec in Celar.
Benjamin Šeško ne bo mogel pomagati naši izbrani vrsti. FOTO: Lee Smith/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško ne bo mogel pomagati naši izbrani vrsti. FOTO: Lee Smith/Reuters
S. U.
21. 9. 2026 | 16:41
1:30
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Zle slutnje so se uresničile, na prihajajočih štirih tekmah slovenske nogometne reprezentance v ligi narodov – s Škotsko v Ljubljani in Glasgowu, s S. Makedonijo v Ljubljani ter s Švico v Luzernu – ne bo našega udarnega napadalca Benjamina Šeška.

Poškodbe golenice še ni zacelil in potem ko so iz Manchester Uniteda poslali na Nogometno zvezo Slovenijo izvid poškodbe našega slovenskega asa, je zdravniška služba reprezentance ugotovila, da Šeško pri omenjenih prihajajočih tekmovalnih izzivih ne bi mogel pomagati, zato ga na tem zboru ne bo.

Tako se obenem ni uresničila želja selektorja Boštjana Cesarja, da bi prvič, odkar opravlja to nalogo, od januarja letos, imel na voljo hkrati dva vodilna slovenska nogometna asa: vratarja Jana Oblaka in napadalca Benjamina Šeška. Zaradi poškodb na zboru ni tudi Jureta Balkovca in Nika Prelca. 

V napadu tako za te štiri tekme ostajajo Aljoša Matko, Andraž Šporar, Danijel Šturm in Žan Vipotnik, naknadno pa je vpoklican Žan Celar.  

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