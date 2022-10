Nogometna superliga išče podporo z novim vodstvom

Španska nogometna velikana Real Madrid in Barcelona ter italijanski Juventus še naprej vztrajajo pri oblikovanju t. i. nogometne superlige. Vodenje projekta je po novem prek športne agencije prevzel nekdanji prvi človek nemškega RTL Bernd Reichart. »Prepričan sem, da bo nogomet, ki ga imamo vsi radi, močno pridobil, če ga s poštenim in odprtim dialogom, osvobojeni vseh pritiskov, z resno reformo pripeljemo v boljše čase,« organizacija Super League v sporočilu za javnost povzema Reichartove besede ob prevzemu položaja. Projekt superlige je športno javnost pretresel aprila 2021 in hitro doživel fiasko. Močno se je načrtom uprla Evropska nogometna zveza s slovenskim predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu, ki sama vodi trenutno najpomembnejši in najmočnejši projekt klubskega nogometa na stari celini, ligo prvakov.

Od 12 klubov, ki so ustanovili superligo, jih je devet v roku nekaj dni odstopilo od projekta, ostali so le omenjeni Real, Barcelona in Juventus. Bržkone bo pri naslednjih korakih zelo pomembna odločitev Sodišča Evropske unije (ECJ), ki bo moralo v tožbi odločiti, ali Evropska nogometna zveza in Svetovna nogometna zveza delujeta kartelno pri nasprotovanju superlige. Preostali predstavniki superlige so takšno tožbo namreč vložili na sodišču v Madridu, tamkajšnje sodišče pa se obrnilo na ECJ v Luksemburg, da se v z vezi z njo opredeli na osnovi evropskega prava.

Uefa, skupaj z evropsko komisijo in večino članic EU, v svojih argumentih na sodišču zagovarja tezo, da krovna zveza ščiti vrednote evropskega modela športa, ki je namenjen preprečevanju pretirane komercializacije v športu in njegovi odprtosti ter organizaciji na podlagi zabeleženih dosežkov. Reichart je RTL vodil med leti 2019 in 2021, zdaj je predsednik agencije A22 Sports Management. V zvezi z vodenjem superlige pa je že napovedal obširen dialog z vsemi akterji v nogometu, tudi s klubi, nogometaši, trenerji, navijači in nosilci političnih odločitev. »Naš cilj je oblikovanje trajnostnega modela za evropska klubska tekmovanja, ki bo odražalo dolgoročne interese navijačev in nogometne skupnosti,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Real Madrid in njegov predsednik Florentino Perez še vedno želijo superligo. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Ne več zaprta liga

Ni skrivnost, da so v ozadju ustanovitve superlige milijarde, ki jih ponuja organizacija takega tekmovanja. Reichart pa je tisti, ki naj bi v projekt skušal vključiti tudi nemške klube, ki doslej niso bili aktiven del tega projekta. Zelo pomembno bo pridobiti tudi politično podporo, ki se je v večinskem delu postavila na stran Evropske nogometne zveze. Pri tem športno in politično javnost opozarja tudi na spremenjen položaj nogometa zaradi pandemije covida-19. Ta je sprožila krizo predvsem v Španiji in Italiji.

»Nogometni ekosistem ni več trajnosten. Sistem je postal nestabilen in se ne financira več sam. Pandemija pa je vse to še pospešila,« meni Nemec, ki pravi, da evropski nogomet na ta način izgublja svojo vodilno vlogo v svetu. »Teden za tednom navijačem ne nudimo najboljših tekem. Posledice so dramatične, predvsem mladi vse manj spremljajo nogomet.«

Pomembne so tudi spremembe, ki jih najavlja Reichart. Predstavniki lige so tokrat prvič najavili možne spremembe v sistemu, ki naj ne bi bil več zaprt, ampak bi o uvrstitvi in izpadanju v in iz lige odločali športni dosežki. »Nimamo potrjenega predloga tekmovanja,« pravi Reichart. Ta se javno sprašuje tudi, kako v resnici o projektu razmišljajo v nogometnih klubih in ali ima Uefa res podporo pri svojem nasprotovanju temu tekmovanju. »Res me zanima, kako razmišljajo v klubih in ali Aleksander Čeferin govori v imenu vseh klubov v Evropi.«