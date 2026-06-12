Nogometna vročica tudi v teniškem Flushing Meadowsu

Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Mehika in Kanada, poleg največjega števila udeležencev zaznamujejo tudi drage vstopnice od 50 do 30.000 dolarjev predvsem v ZDA. Mesto in država New York sta poskrbela, da bodo lahko uživali tudi ljubitelji nogometa z manj globokimi žepi, ki jih je mesto polno.

Država New York je namenila 20 milijonov dolarjev, da bodo ljudje lahko skupinsko uživali v tekmah tudi brez dostopa do stadiona. Guvernerka Kathy Hochul je skupaj s predstavniki župana in mestnih občin v četrtek slovesno odprla teniški center v Flushingu za spremljanje uvodne tekme prvenstva med Mehiko in Južno Afriko, ki je potekala v mehiški prestolnici.

Teniški center bo do julija nogometno obarvan in namesto teniške ga sedaj pred vhodom v kompleks krasi velika nogometna žoga. »Newyorčani so pripravljeni sprejeti navijače iz vsega sveta za svetovno prvenstvo in poskrbeli smo, da bo vsak, ki to mesto imenuje dom, del tega zgodovinskega dogodka,« je dejala guvernerka in seveda pred tem izrazila navdušenje nad košarkarsko ekipo New York Knicks.

Newyorškega župana Zohrana Mamdanija je na otvoritvi zastopala šefica njegove presenetljivo uspešne volilne kampanje Maya Handa, ki jo je postavil na položaj posebne uradnice z zabavnim nazivom »Carica svetovnega prvenstva«.

Handa, ki se je z županom spoznala med rekreativnim igranjem nogometa, usklajuje mestne agencije s mednarodno nogometno zvezo Fifo, turističnimi agencijami, podjetji za javni prevoz, državo New York in mestnimi skupnostmi. Najpomembnejše delo pa je opravila pri županovi pobudi za prodajo dostopnih vstopnic za tekme po 50 dolarjev izžrebanim srečnežem. »Naj se igre začnejo,« je dejala v Queensu.

Nogometni navdušenec in rekreativni igralec Mamdani je že pred dnevi dejal, da ima najlepše spomine na šport ne s stadionov, ampak iz takih navijaških območij, kjer več tisoč ljudi združuje ljubezen do igre. »Gradimo svetovno prvenstvo, ki pripada Newyorčanom. S tem, da te brezplačne prireditve za navijače prinašamo v vsak občino, smo poskrbeli, da lahko sodelujejo vsi.«

Na svetovnem prvenstvu sodeluje 48 držav, katerih reprezentance bodo brcale žogo v 16 mestih treh držav. V New Yorku oziroma New Jerseyju – stadion MetLife, kjer bo tudi finalna tekma, je čez reko Hudson v sosednji državi – bo osem tekem.

Vendar pa bodo reprezentance in navijači med drugim Brazilije, Francije, Maroka, Senegala, Norveške, Ekvadorja, Paname, Kanade in Mehike največ časa preživeli v bližnjem mestu New York, ki premore najmanj 150 različnih narodnosti, v njem pa živi tri milijone v tujini rojenih meščanov.

Prihajajo iz držav, kjer je nogomet, za razliko od ZDA, šport številka ena in svetovno prvenstvo je zanje izjemen dogodek. Vsi na stadion s kapaciteto 82.500 sedežev ne morejo, zato sta jim mesto in država omogočila skupinske brezplačne oglede tekem svetovnega prvenstva na velikih ekranih po vseh petih mestnih občinah.

Uvodna tekma na mundialu je popestrila dogajanje v njujorških lokalih. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Lokali družabna središča za navijače

Na Manhattnu je na voljo Rockefellerjev center, v Queensu teniški stadion Billie Jean King v Flushing Meadowsu, v Brooklynu pod Brooklynškim mostom v predelu Dumbo, v Bronxu na veliki Terminalni tržnici, na Staten Islandu pa v parku St. George.

Na vsakem od teh prizorišč bo mogoče spremljati tekme v predtekmovalnih skupinah in potem tudi tekme na izločanje, ogled finalne tekme pa so pripravili v Centralnem parku, kjer pričakujejo najmanj 50.000 ljudi. Ob jedači in pijači bodo na vsakem od prizorišč tudi koncerti.

Največ Newyorčanov, ki trenutno predvsem držijo pesti za kratkohlačnike, ki se jim prvič po pol stoletja nasmiha zmaga v finalu košarkarske lige NBA, pa si bo tekme redno ogledovalo v številnih lokalih, kot so Legends pri Empire State Buildingu, Bohemian Hall v Astoriji, Zum Schneider v Greenpointu, Red Lion v West Villagu in več sto, če ne tisoč, drugih.

Sedaj ima vsaka mestna oštarija velik televizijski ekran. To še posebej velja za lokale etničnih skupnosti katerih reprezentance so na prvenstvu. Grška Astoria v Queensu bo sedaj bolj v znamenju Hrvaške in Bosne in Hercegovine, poljski Greenpoint v znamenju Nemčije in tako naprej.

»Postavil bom tak ekran, da ga boš videl s Queensboro mosta,« je za STA na vprašanje o tem kje ima televizijo za goste, pred dnevi izjavil lastnik lokala Anable Basin na East Riverju Veso Buntić.

Lokal bo danes poln navijače za tekmo Bosne s Kanado, kakor tudi nov lokal Igorja Hadžismajlovića Ziggy's v Dumbu, ki do prvenstva prav tako ni videl potrebe po ekranu.

Lastniki lokalov si obetajo dober zaslužek, saj jim je guvernerka Hochul dala dnevne odpustke, da lahko širijo dejavnost na prostem in strežejo alkohol za čas trajanja prvenstva, prav tako pa lahko tudi podaljšajo delovni čas.