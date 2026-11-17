Nekdanji nogometni zvezdnik Wayne Rooney je v podkastu Life At The Midpoint razkril, da je v obdobju, ko je blestel na igrišču za Manchester United, razmišljal celo o samomoru. To je bilo v času, ko je bil angleški nogometni klub na vrhuncu svoje moči.

Nekdanji angleški reprezentančni napadalec je povedal, da se je njegovo duševno zdravje slabšalo, čeprav je bil takrat še sveže poročen in je že postal oče svojemu najstarejšemu sinu Kaiu. Rooney je bil del izjemne generacije Manchester Uniteda, ki jo je sestavil trener Sir Alex Ferguson in je osvojila več naslovov angleškega prvaka ter tudi ligo prvakov. Napadalec, ki je znal tudi po dva dni zaporedoma preživeti ob pitju alkohola doma, je v podkastu z Gabby Logan povedal, da je v najtežjem obdobju razmišljal o tem, da bi si vzel življenje.

»Danes lahko pogledam nazaj in rečem, da sem bil sebičen, vendar sem vedel, da se spopadam z nečim, s čimer sem se zelo težko soočal,« je povedal in dodal: »Ob tem nisem želel, da bi me sin videl v takšnem stanju, zato sem se tudi umikal in skrival. Prišel sem do točke, ko ni šlo več naprej. Preprosto nisem želel biti v družbi nikogar. Nisem želel srečevati ljudi na ulici. Nisem želel hoditi v trgovine. Na nogometnem igrišču sem se vedno počutil samozavestno, z vsem drugim pa sem imel velike težave.«

Blestel je tudi pri angleški reprezentanci. FOTO: Reuters

Rooney, ki je z 253 zadetki najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda, je povedal, da so se njegove težave pojavile na vrhuncu kariere pri rdečih vragih. Poiskal si je tudi terapevtsko pomoč: »Verjetno sem bil na vrhuncu kariere, dobil sem prvega sina in se poročil. To bi moralo biti najsrečnejše obdobje mojega življenja, vendar ni bilo. Zaradi sebičnih dejanj, ki sem jih počel, je bilo to zame najtežje obdobje.« Mož, ki je bil nekoč najboljši strelec angleške reprezentance, preden ga je prehitel Harry Kane, zasluge za preobrat pripisuje ženi Coleen. »Izjemno mi je pomagala. Lahko bi me zapustila, saj je bilo stanje tako hudo, vendar mi je stala ob strani in mi pomagala, da sem se prebil skozi vse.«

Potem ko je Rooney leta 2017 zapustil Manchester United, je igral še za Everton, DC United in Derby County, nato pa se je podal v trenerske vode. Njegova zadnja trenerska služba je bila pri Plymouthu, ki ga je zapustil decembra 2024.