FOTO:Nogometni Dončić spet v akciji

Erling Haaland je čistokrvni strelec. FOTO: Reuters

Pripravljajo spektakel, potrebujejo točke

Erling Haaland bo prvo ime derbija. FOTO: Reuters

- Mladi norveški napadalecje potreboval le nekaj minut, da je omrežil nemško nogometno javnost. Že na prvi tekmi za Borussio iz Dortmunda je v pičlih 23 minutah dosegel hat-trick.Po dvemesečnem premoru (natančneje 66 dni) zaradi epidemije koronavirusa se 19-letnik, nekakšen nogometnivrača na zelenico. Borussia se bo ob 15.30 v porurskem derbiju pomerila s Schalkejem.Pravilo je takšno: daj žogo Haalandu in velika verjetnost je, da bo zatresel mrežo. »Ne zanima me nič drugega kot zabijanje golov,« je enostavna nogometna filozofija Haalanda, čigar očeje bil branilec angleških Leeds Uniteda in Manchester Cityja.Najstnik je v osmih tekmah bundeslige dosegel devet golov, prvih pet v 56 minutah igre v črno-rumenem dresu. Komaj je dočakal nadaljevanje sezone. »Končno smo dočakali zeleno luč. Čudovito! Veselim se svojega prvega porurskega derbija. To bo zame nekaj posebnega.«Zaveda se, da bo to derbi z napako. Namesto 83.000 bo na tribunah Iduna Parka samo 300 duš. »Igrali bomo za milijone naših navijačev po vsem svetu. Želimo jim dati spektakularno tekmo. Seveda pa potrebujemo tudi točke,« je na youtubovem kanalu povedal bivši igralec Salzburga.Borussia zaostaja za Bayernom za štiri točke, do konca je še devet kol. »Vse se še lahko zgodi. Za Schalke moramo biti pripravljeni. Potrebujemo točke in moramo ostati osredotočeni. Sposobni smo velikih stvari, v naši ekipi je ogromno talenta, samo nebo je meja,« samozavesti ne manjka Haalandu, ki bo težko ostal dolgo v Dortmundu, saj si ga želijo vsi največji klubi, najbolj Real Madrid.Med karanteno je treniral doma. »Potrebujem tako ubijalski nagon kot trening. Eno brez drugega ne gre. Ne skrbi, doma sem trdo delal, telesno sem v dobri formi. Ne skrbi me,« je pred novim štartom povedal mladi zvezdnik.