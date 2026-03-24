Nogomet

Nogometni faraon bo po devetih letih zapustil mesto Beatlov

Egipčan Mohamed Salah bo po koncu sezone slekel dres Liverpoola.
Triintridesetletni Salah je v devetih sezonah za Liverpool na 310 tekmah dosegel 189 golov. FOTO: Carl Recine Action Images Via Reuters
STA, R. T.
24. 3. 2026 | 21:10
24. 3. 2026 | 21:13
1:52
Egiptovski napadalec Mohamed Salah, ki je leta 2017 s prihodom v nogometni klub Liverpool postal zvezdnik svetovnega formata, bo po koncu letošnje sezone zapustil klub, francoska tiskovna agencija AFP povzema sporočilo kluba.

»Nogometaš se je dogovoril z Liverpoolom, kar pomeni konec izjemnega devetletnega poglavja na Anfieldu. Salah je sam izrazil željo, da novico čim prej sporoči navijačem, da bi zagotovil preglednost glede svoje prihodnosti,« so zapisali pri angleških prvakih.

FOTO: Phil Noble/Reuters

Triintridesetletni Salah je v devetih sezonah za Liverpool na 310 tekmah dosegel 189 golov, za reprezentanco Egipta je zbral 115 nastopov in zabil 67 zadetkov.

Priljubljeni faraon je z rdečimi iz mesta Beatlov osvojil angleško prvenstvo v sezonah 2019/20 in 2024/25, zmagovalec lige prvakov je bil v sezoni 2018/19, dvakrat je bil poražen v finalu LP (2017/18 in 2021/22).

FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Štirikrat je bil najboljši strelec premier league in dvakrat najboljši igralec tega tekmovanja, prejel pa je še mnoge druge individualne nagrade in priznanja.

S trenerjem Liverpoola Arnejem Slotom nista na isti valovni dolžini. FOTO: Phil Noble/Reuters

Ni skrivnost, da se v zadnjem obdobju ni dobro razumel s trenerjem Arnejem Slotom. Med drugim je tudi javno potožil, da mu je klub obrnil hrbet. Njegovo slovo od redsov je pričakovano, za vselej pa bo ostal eden najpomembnejših igralcevv zgodovini kultnega kluba s stadiona Anfield Road.

