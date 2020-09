Nogometni klubi so izgubili tretjino vrednosti

Zürich – Pandemija koronavirusa je v minulih mesecih ustavila številna nogometna tekmovanja in izpraznila štadione ter je glavni razlog, da bodo klubi po vsem svetu izgubili okoli 11,8 milijarde evrov oziroma tretjino njihove skupne vrednosti, je objavila mednarodna zveza FIFA. Do tega zneska je prišla v sodelovanju s številnimi strokovnjaki, ki so skupno vrednost klubov ovrednotili med 36 in 40 milijardami evrov.



FIFA opozarja, da gre za trenutne številke in da bo kriza še hujša, če se bo pandemija nadaljevala. Največje izgube beležijo v Južni Ameriki, kjer v nekaterih državah trenutno sploh ne igrajo nogometa, v težkem stanju so tudi klubi v Afriki in Aziji. FIFA je že dodelila pomoč v višini 1,2 milijarde evrov, ki jo naj bi koristilo 211 držav.