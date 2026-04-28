Nogomet

Nogometni ognjemet na Parku princev

Že v 1. polčasu sta Paris Saint-Germain in Bayern na uvodni polfinalni tekmi lige prvakov uprizorila imenitno predstavo, Francozi vodijo s 3:2.
Prvaka Francije in Nemčije sta potrdila napovedi o izjemnem spektaklu. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
S. U.
28. 4. 2026 | 21:55
28. 4. 2026 | 22:35
2:10
A+A-

Dvoboj velikanov, finale pred finalom, spektakel nad spektali – takšne besede so pospremile pričakovanje velikega polfinalnega dvoboja lige prvakov med Paris Saint-Germainom in Bayernom, nakar so že uvodne minute te prve tekme – revanša bo v sredo, 6. maja, v Münchnu – napovedale dejansko vrhunsko predstavo.

PSG: Bayern 5:4* (3:2)

Strelci: 0:1 – Kane (17-11m), 1:1 – Kvaratshelia (Doue, 24), 2:1 – Neves (Dembele, 33), 2:2 – Olise (Pavlović, 41), 3:2 – Dembele (45+5-11m), 4:2 – Kvaratshelia (Hakimi, 56), 5:2 – Dembele (Doue, 58), 5:3 – Upamecano (Kimmich, 65), 5:4 – Diaz (Kane, 68).

 

Bayern se prav nič ni ustrašil gostiteljev in njihovih ognjevitih privržencev, dobro se jim je postavil po robu, prvo resnejšo priložnost pa po dosojeni enajstmetrovki kronal z golom. Strelec? Kajpak Harry Kane. Drugi dragulj bavarske zasedbe, francoski reprezentant Michael Olise, bi lahko kmalu izidi povišal, nato pa so sledile minute domače vrste. In z njimi dva gola v mreži Manuela Neuerja. Domače občinstvo je bilo vzhičeno, vrhunske akcije so si sledile druga za drugo, sijajni Gruzinec Kviča Kvaratshelia je izid izenačil, za zasuk poskrbel Joao Neves, toda zbudil se je spet Bayern in dotlej imenitno igro je zaokrožil z golom – 2:2.

Toda adrenalin še ni izginil. V izdihljajih prvega polčasa je Nemce razburila dosojena enajsmetrovka za goste, švicarski sodnik Sandro Schärer je bil po ogledu Vara in odbite žoge z roko Alphonsa Daviesa neusmiljen, domači as Osman Dembele pa je zadel za novo pariško vodstvo.

Premium
Novice  |  Svet
Karel III. v ameriškem kongresu

Kraljevska diplomacija za Veliko Britanijo in ZDA

Med Trumpovimi grožnjami zaradi nasprotovanja iranski vojni je britanski kralj poudaril, da tradicionalni posebni zaveznici druži veliko več, kot pa ju ločuje.
Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 22:47
Preberite več
