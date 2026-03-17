Nogometni zvezdnik ne sme trenirati v fitnesu, razlog pa nenavaden

V svetu športa se redko zgodi, da bi trener igralcu prepovedal dvigovanje uteži, ker je premočan. Prav to se je zgodilo Adami Traoreju pri West Hamu, kjer je trener Nuno Espírito Santo presodil, da ima mišic dovolj že po naravi. Portugalski trener je pojasnil, da gre pri španskem krilnem igralcu predvsem za genetiko, ne za delo z utežmi, zato želi, da v telovadnici opravlja le preventivne vaje.

Povod za zgodbo je bil posnetek, ki ga je na družbenih omrežjih objavil Crysencio Summerville. Na njem je Traore sedel na klopi za potisk s prsi, pozneje pa se je izkazalo, da je dvignil 145 kilogramov. Nuno je nato javno posegel v razpravo z zelo jasnim sporočilom: »Njegova postava je neverjetna, to je genetika. Rekel sem mu, naj se izogiba fitnesu. To je ena od stvari, ki jih mora razumeti. Že zdaj nosi s seboj dovolj teže, ne potrebuje toliko mišic.« Dodal je še, da bo Traore v fitnesu ostal le zaradi preventive, ne pa zaradi nabiranja dodatne mase.

Izjava je toliko bolj zgovorna, ker Nuno Traoreja pozna že iz skupnih let pri Wolverhamptonu. West Ham ga je konec januarja pripeljal iz Fulhama, trener pa je ob prihodu poudaril, da moštvu prinaša dodano vrednost: hitrost, prodor in moč v dvobojih ena na ena. Traore je kljub impresivni postavi zelo hiter, v preteklosti so ga že izmerili pri hitrosti 37 kilometrov na uro, Nuno pa je z njim že pred leti iskal tudi bolj nenavadne rešitve, ko so mu pri Wolverhamptonu zaradi težav z vlečenjem za roke pred tekmami mazali mišičaste roke z otroškim oljem.