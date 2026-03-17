  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Nogometni zvezdnik ne sme trenirati v fitnesu, razlog pa nenavaden

Nogometaš West Hama Adama Traore je po mnenju strokovnega štaba dovolj močan že brez dvigovanja uteži v telovadnici.
Adama Traore ima mišic več kot dovolj. FOTO: John Sibley/Reuters
Galerija
Adama Traore ima mišic več kot dovolj. FOTO: John Sibley/Reuters
N. Gr.
17. 3. 2026 | 05:10
2:12
A+A-

V svetu športa se redko zgodi, da bi trener igralcu prepovedal dvigovanje uteži, ker je premočan. Prav to se je zgodilo Adami Traoreju pri West Hamu, kjer je trener Nuno Espírito Santo presodil, da ima mišic dovolj že po naravi. Portugalski trener je pojasnil, da gre pri španskem krilnem igralcu predvsem za genetiko, ne za delo z utežmi, zato želi, da v telovadnici opravlja le preventivne vaje.

Naslednji trener Benjamina Šeška? To bi bila grozna izbira!

Povod za zgodbo je bil posnetek, ki ga je na družbenih omrežjih objavil Crysencio Summerville. Na njem je Traore sedel na klopi za potisk s prsi, pozneje pa se je izkazalo, da je dvignil 145 kilogramov. Nuno je nato javno posegel v razpravo z zelo jasnim sporočilom: »Njegova postava je neverjetna, to je genetika. Rekel sem mu, naj se izogiba fitnesu. To je ena od stvari, ki jih mora razumeti. Že zdaj nosi s seboj dovolj teže, ne potrebuje toliko mišic.« Dodal je še, da bo Traore v fitnesu ostal le zaradi preventive, ne pa zaradi nabiranja dodatne mase. 

Izjava je toliko bolj zgovorna, ker Nuno Traoreja pozna že iz skupnih let pri Wolverhamptonu. West Ham ga je konec januarja pripeljal iz Fulhama, trener pa je ob prihodu poudaril, da moštvu prinaša dodano vrednost: hitrost, prodor in moč v dvobojih ena na ena. Traore je kljub impresivni postavi zelo hiter, v preteklosti so ga že izmerili pri hitrosti 37 kilometrov na uro, Nuno pa je z njim že pred leti iskal tudi bolj nenavadne rešitve, ko so mu pri Wolverhamptonu zaradi težav z vlečenjem za roke pred tekmami mazali mišičaste roke z otroškim oljem. 

Več iz teme

Adama TraorenogometfitnestreningWest Ham

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo