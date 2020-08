Nogometno leto 2020 za Guardiolo kot nočna mora

Thomas Müller (R) in Serge Gnabry sta se tako veselila veličastne predstave, nogometaši Barcelone pa kar niso mogli verjeti, kaj se dogaja ... FOTO: Raphael Marcante/AFP

Ko je Moussa Dembele zabil tretji gol za Lyon, je bilo konec upanja za favorite iz Manchestra. FOTO: Frank Fife/Reuters



Kot na mundialu 2014

14



golov je dosegel vodilni strelec lige prvakov v sezoni – Bayernov Poljak Robert Lewandowski

24



let je minilo, odkar zadnjič v polfinalu lige prvakov ni bilo niti angleškega kluba niti španskega

Lizbona – O tem, da bo ta sezona nogometne lige prvakov ostala v spominu kot prav nenavadna, saj je spored četrtfinala in finala med slehernima moštvoma ponudil le po eno tekmo na nevtralnem prizorišču brez gledalcev v Lizboni, so zanesenjaki kot neutrudni papagaji ponavljali že neštetokrat. Toda novo poglavje vsej tej nenavadnosti je sledilo še ob tem koncu tedna: najprej je v velikem derbiju Bayern odpihnil Barcelono kar z 8:2, nato je dan pozneje malo senzacijo uprizoril Lyon in s 3:1 izločil močno favorizirano moštvo Manchester CityjaKončni spored polfinala (Leipzig – PSG jutri in Bayern – Lyon v sredo) tako razkriva, da bo tokrat šlo za dvoboj nemške in francoske nogometne scene. S še močnejšim nemškim pridihom, saj so kar trije trenerji teh štirih klubov državljani največje srednjeevropske dežele: poleg Bayernovegain Leipzigovegašestrateg moštva Paris Saint-Germain. Le na klopi Lyona je učenec francoske nogometne šole, po očetu španskih korenin,In prav pred slednjim bo novi izziv za klubsko zgodovino: pred desetimi leti je namreč Olympique Lyon edinkrat doslej igral v polfinalu lige prvakov, pa takrat ni zmogel prek münchenske ovire. Bayern je bil premočan, zlasti takrat vodilni hrvaški napadalecje predstavljal francoski obrambi nerešljivo uganko, ob zmagi s 3:0 v Franciji je zabil vse tri gole.Zvezdnikov globalnega slovesa je precej več v zasedbi Manchester Cityja, že na klopiuživa krepko več prepoznavnosti kot omenjeni Garcia. Toda Katalonec že sedem let zapored neuspešno lovi polfinale lige prvakov, tretjič po vrsti mu je spodrsnilo na klopi bogatega angleškega moštva, ko je bilo to, vnovič, tako kot proti Monacu in Tottenhamu, v favorizirani vlogi. »Ne, ne bom se vdal, vztrajal bom, nekoč se nam bo že odprlo,« še ni obupal ob novi zapravljeni priložnosti Guardiola, v čigar trenerskem življenjepisu ostajajo vidno zapisani dosežki predvsem z njegovo Barcelono, pri Bayernu nato ni uresničil vseh ciljev, na Otoku pa bo zanj posebej črna prav ta sezona: v ligi prvakov je bil usoden Lyon, v domačem prvenstvu pa je bil šampionski Liverpool boljši kar za 18 točk!Seveda zmaga Bayerna nad Barcelono ne predstavlja takšnega presenečenja kot letošnji podvig Lyona, toda če velikan užene drugega velikana z 8:2, kar je za raven četrtfinala najodmevnejšega klubskega tekmovanja na svetu res težko predstavljivo, si takšen razplet zasluži posebno pozornost. Zaslužila si ga je denimo že zmaga Bavarcev proti Crveni zvezdi v Beogradu s 6:0, toda takrat je bila v jesenskem skupinskem delu lige prvakov tako očitno kakovostna razlika med moštvoma, da to kaj prida nogometne Evrope ni vznemirjalo. Zdaj je zgodba drugačna.Jasno, to ni več tista sanjska Barcelona in četudi še naprej ohranja svojega argentinskega čarodeja, je ta v razpadlem sistemu dolgočasne in vse prej kot ustvarjalne igre izgubil svojo moč. Trenerjuse je močno zatresla klop, mediji v katalonski metropoli že omenjajo kandidate za njegovega naslednika:itn. Mundo Deportivo, mestni športni dnevnik, pa je napovedal številne spremembe v igralskem kadru in le Messija,in vratarjaomenil, da si še naprej zaslužijo polno zaupanje klubskega vodstva.Izjemno uigrani Bayern, ki je tako očitno dobro prebolel lanska odhoda, ustvarjalcev številnih zmag zadnjega desetletja, pa se zdaj pripravlja na polfinale. Lovorike lige prvakov v Münchnu ni bilo od pomladi 2013. Zmaga z 8:2 pa je privabljala spomin na tisto nemško v polfinalu mundiala 2014 z Brazilijo (7:1). »Le da se nam je takrat res marsikaj posrečilo, zdaj pa smo igrali zanesljivo do konca, tako da je visoka zmaga dejansko odsev videnega na igrišču,« je poudaril, zelo viden zdaj v Lizboni kot tudi pred šestimi leti v Belo Horizonteju ...