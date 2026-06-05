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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Igrali bomo s Hrvati, ki so med vodilnih 10 na svetu

Boštjan Cesar, selektor slovenskih nogometašev, pred nedeljskim izzivom s hrvaško izbrano vrsto, pri kateri ima številne prijatelje.
Boštjan Cesar na Brdu pri Kranju pripravlja slovensko reprezentanco za gostovanje v Varaždinu. FOTOGRAFIJI: Leon Vidic/Delo
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Boštjan Cesar na Brdu pri Kranju pripravlja slovensko reprezentanco za gostovanje v Varaždinu. FOTOGRAFIJI: Leon Vidic/Delo
5. 6. 2026 | 17:30
5. 6. 2026 | 18:02
13:16
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Slovenska nogometna reprezentanca je v letošnje tekmovalno leto vstopila z novim dirigentom. Boštjan Cesar je uradno kot naslednik Matjaža Keka prvič vodil izbrano vrsto marca na gostovanjih v Budimpešti in Podgorici, po četrtkovi domači premieri s Ciprom (1:1; Drkušić 65.; Tsionis 7.) pa je pred 43-letnim selektorjem in njegovimi igralci najtežji preizkus v tem obdobju – nedeljsko gostovanje v Varaždinu. Ob 20.45 se bo Slovenija pomerila s Hrvaško. Pred odhodom k sosedom nam je Cesar razkril številne zanimivosti.

Pogovarjava se takole po prespani noči po tekmi s Ciprom, vaši prvi domači, odkar ste uradno nasledili Matjaža Keka v vlogi selektorja. Kakšni so vtisi o videnem, seveda tudi v pričakovanju zahtevne nedeljske preizkušnje v Varaždinu?

Večino tekme sem si pogledal jutro po tekmi, sem se malo prej zbudil, da sem lahko v miru vse opazil (smeh). Nekatere zadeve v prvem polčasu so bile dobre, sploh ko smo prebijali tekmeca po bokih, predvsem na levi Verbičevi strani. Obenem je res, da nas je presekal tekmečev gol, nakar je Ciper celo tekmo odigral na svoji polovici. Vedeli pa smo, da gre pri tekmecih za tranzicijsko ekipo, da ta išče prazen prostor in tudi gol je tako dosegla po naši napaki.

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