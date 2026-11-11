Nokavt Slovencev jih je tako zamajal, da so postali težkokategorniki

Slovenska nogometna reprezentanca je glavni krivec za preporod Švice v 21. stoletju. Ko je Slovenija pod taktirko Srečka Katanca v tretjem tekmovalnem medsebojnem dvoboju po porazu (0:3) in neodločenem izidu (2:2) 6. junija 2001 v Baslu prvič premagala (1:0) Švico – v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2002 – je na selektorskem stolčku Argentinca Enza Trossera nasledil Jakob Kuhn.

Slovenija je bila takrat v silovitem vzponu in na 36. mestu lestvice Svetovne nogometne zveze, Švica skoraj 30 mest nižje, na 63. mestu.

Ottmar Hitzfeld je svoj bogat in uspešen trenerski opus sklenil v selektorski vlogi. FOTO: Reuters

Kuhnovo imenovanje je do temeljev spremenilo švicarsko reprezentanco. Izjemno uspešen selektor mlajših reprezentančnih selekcij je bil že prej pod vodstvom tehničnega direktorja Nogometne zveze Švice Hansruedija Haslerja ključni izvajalec programa »Koncept selekcije in izobraževanja«, po katerem so vse mladinske selekcije v državi začele igrati po enakem taktičnem sistemu. Pri čemer je bila v ospredju tehnična podkovanost, hitrost razmišljanja in igra pod pritiskom pred fizično močjo.

Multikulturni stroj, ki deluje kot švicarska ura

Švicarski model, »posodobljen in obogaten« z multikulturnostjo, od takrat deluje kot »švicarska ura«. V njem ima pomembno vlogo premišljena in posrečena izbira selektorjev, ki so v četrt stoletja Švico uvrstili v krog najboljših reprezentanc na svetu. Ni naključje, v 25 letih so Švico vodili le štirje selektorji, slovensko reprezentanco pa je v tem obdobju vodilo osem selektorjev (Srečko Katanec, Bojan Prašnikar, Brane Oblak, Matjaž Kek, Slaviša Stojanović, Tomaž Kavčič, Igor Benedejčič, Boštjan Cesar), ob tem še druga mandata Katanca in Keka.

FOTO: ZX/IGD

Po ustvarjalcu Kühnu je vajeti reprezentance prevzel praktik in osvajalec lovorik Ottmar Hitzfeld. Eden od največjih trenerjev v zgodovini in dvakratni evropski klubski prvak (Borussia Dortmund, Bayern) je Švico popeljal do najvišjega mesta na lestvici Fifa (7., oktobra leta 2013) in do osmine finala na mundialu leta 2014. Po izvajanju enajstmetrovk so bili boljši finalisti Argentinci. Tudi na mundialu štiti leta prej so Švicarji pod Hitzfeldom pisali zgodovino, kot edini so premagali pozneje svetovne prvake Špance. Edini Hitzfeldov zdrs je bila neuvrstitev na euro leta 2012. Med drugim pa je v reprezentanco prvič povabil kosovski dvojec albanskega porekla, nato več kot desetletje steber reprezentance Xherdan Shaqiri-Granit Xhaka. Slednji je še zdaj vodja Švice, ki pa bo petkovo tekmo izpustil zaradi poškodbe, prvo pa je zaradi kazni, ker je ponaredil potrdilo za cepljenje proti covidu v obdobju pandemije.

Vladimir Petković (levo) in Murat Yakin imata s švicarsko nogometno reprezentanco stoodstotno uspešnost v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko in svetovno prvenstvo. FOTO: Anne-marie Sorvin/Reuters

Sarajevčan ima najboljši odstotek zmag

Kontinuiteto profesionalizma in tekmovanja je nadgradil Vladimir Petković. Hrvat, Sarajevčan z enoletno igralsko nogometno izkušnjo v Sloveniji pri Kopru, se je v Švici oblikoval v enega od najbolj prepoznavnih strokovnjakov. Zaznamoval ga je umirjen slog vodenja in rezultatska stabilnost. Švica je pod njegovim vodstvom igrala na vseh največjih tekmovanjih, se uvrstila v osmino finala na EP 2016 in SP 2018 ter v četrtfinale EP 2020. Od selektorskega stolčka se je poslovil z najboljšim odstotkom zmag (53).

Zdajšnji selektor Murat Yakin ima med vsemi sloves najboljšega nogometaša, svojo reprezentančno pot pa je sklenil pod Kuhnovo taktirko. Kljub kritikam in skepsi ob njegovem imenovanju je v Baslu rojeni Turek izpeljal in celo presegel vse zahteve. Yakinova sposobnost taktično prilagodljivega trenerja, ki se ne boji ponuditi priložnosti novim obrazom ob menjavi generacij, je Švico še bolj utrdila v razredu velesil. Švica se je pod njegovo taktirko uvrstila v osmino finala mundiala v Katarju, v četrtfinale eura leta 2024 in letošnjega SP.