Nora zamisel, angleški klubi naj prvenstvo končajo na Kitajskem

Ljubljana - Je šlo za norost brez primere ali pogruntavščino vredne Nobelove nagrade? Eden od klubov iz premier league je rešitev za konec ligaške nogometne sezone na igrišču našel kar na Kitajskem.



Angleški prvoligaši bodo na današnjem popoldanskem video srečanju odločali o tem, kako rešiti sezono. Trenutno so vsa tekmovanja prekinjena do 30. t. m., a po vsej verjetnosti bodo še podaljšali premor, saj je celoten otok zajela epidemija koronavirusa, pri čemer sploh še ni dosegla vrhunca.



Zamisel o selitvi na Kitajsko, kjer je bil izvor epidemije koronavirusa in je že skoraj povsem ustavljena, je bila pri večini vendarle sprejeta z zgražanjem. Toda za marsikoga ni tako nesmiselna, ob upoštevanju, da klubi na vse močne načine iščejo rešitve, kako bi nadomestili približno 900 milijonov evrov izpada prihodkov od televizijskih pravic. In ob upoštevanju, da bo Kitajska najbrž najhitreje opravila z virusuom sars-cov-2.



»To je samo izguba energije. Vsi si želimo nadaljevanja prvenstva in vrnitve normalnega življenja. Žal samo Bog in pandemija odločata o tem. In trenutno ne kaže na najboljše,« pa je dodal še eden neimenovani predstavnik kluba iz premier league.