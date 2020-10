FOTO:Nori četrtek: bizaren avtogol, maratonske enajstmetrovke

Ljubljana

Nelson Monte je bil eden od igralcev Ria Ava, ki niso zadeli 11-metrovke. FOTO: Rafael Marchante/Reuters

Ararat-Armenia : Crvena zvezda 1:2 (0:1), Cluj : KuPS Kuopio 3:1, Dinamo Zagreb : Flora Tallinn 3:1, Liberec : Apoel 1:0, Malmö : Granada 1:3, Charleroi : Lech 1:2, Rosenborg : PSV 0:2, Hapoel Beer Sheva : Plzen 1:0, Legia : Qarabag 0:3, Sarajevo : Celtic 0:1, Dinamo Brest : Ludogorec 0:2, Standard Liege : Fehervar 3:1, Koebenhavn : Rijeka 0:1, Dundalk : Klaksvik 3:1, Young Boys : Tirana 3:0, Basel : CSKA Sofija 1:3, Rangers : Galatasaray 2:1, AEK Atene : Wolfsburg 2:1, Rio Ave : Milan 10:11 (11-metrovke), Tottenham : Maccabi Haifa 7:2, Sporting : Lask Linz 1:4.

- Sinočnje tekme zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo še vedno burijo duhove. Najbolj odmevata podvig Rijeke z neverjetnim avtogolom in maratonsko izvajanje enajstmetrovk, po katerih se je v skupinski del prebil Milan.Rijeka, ki jo vodi, je zmagala v Koebenhavnu z 1:0. Domači igralecje v 20. minuti nesrečno žogo odbil v svoja vrata, potem ko se je ta odbila od prečke in ga zadela v telo.je igral vso tekmo za hrvaške pokalne prvake.Napredovala sta tudi Crvena zvezda in zagrebški Dinamo (vso tekmo), pa tudi evropski velikan Milan, ki je po enajstmetrovkah zmagal na Portugalskem. Po rednem delu je bil izid 2:2, Rio Ave in Milan pa sta izvedla po 12 kazenskih strelov, končni izid je bil 9:8 za Milan, za katerega je bil junak avtor zadnjega golani igral, ker je v karanteni po okužbi s koronavirusom.Sportingje kar z 1:4 doma izgubil proti Lasku. Šporar je v igro prišel v 71. minuti, ko je že padel zadnji gol. Tottenham se je s 7:2 znesel nad Maccabijem iz Haife. Tri gole je dosegel. Sarajevo je z 0:1 doma klonilo proti Celticu iz Glasgowa.